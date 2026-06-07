Aufstiegstraum des SV Hahn geht weiter

Jubel über den Ausgleich: Der SV Hahn, hier nach dem 1:1, drehte die Partie gegen Olympia Lorsch und steht im Finale um den freien Platz in der Fußball-Gruppenliga. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. Der SV Hahn darf weiter vom Aufstieg in die Fußball-Gruppenliga träumen. Nach dem 3:0 im Halbfinal-Hinspiel gegen Olympia Lorsch gewann der Zweite der abgelaufenen Saison der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau auch das Rückspiel: 2:1 hieß es für die Hahner nach missratener erster Halbzeit und Steigerung nach der Pause. Gegner im Finale um den freien Platz in der Gruppenliga ist am Mittwoch (19 Uhr, bei der Tvgg Lorsch) der SV Fürth. Dem Gruppenliga-Vertreter reichte nach dem 1:0 im ersten Vergleich ein 3:3 im zweiten Spiel gegen die TSG Steinbach (Zweiter Kreisoberliga Dieburg/Odenwald).

Gut möglich, dass sowohl Hahn als auch Fürth in der Gruppenliga spielen. Sollte nämlich der VfR Fehlheim in die Verbandsliga Süd aufsteigen, wird ein weiterer Platz frei in der Klasse. So könnten es beide Finalisten schaffen.

Beim SV Hahn wird es laut in der Pause

Es war ziemlich laut geworden in der Kabine der Pause in der Halbzeit. „Da habe ich Tacheles geredet. Wir hatten viel Glück vor der Pause, waren einfach nicht präsent. Das Beste war, dass wir nur mit 0:1 zurücklagen“, sagte SVH-Trainer Dragoslav Brkovic. Seine Worte zeigten Wirkung. Denn nach missratener erster Hälfte steigerten sich die Gastgeber vor rund 500 Zuschauern und drehten den Vergleich noch. Auch dank tatkräftiger Hilfe der Lorscher, die vor der Pause dominierten, aber trotz bester Gelegenheiten nur zum Führungstreffer von Hassan-Ali Serdar (9.) kamen. Hahn hatte in der gesamten ersten Hälfte nur den Pfostenschuss von Pascal Stork zu verzeichnen (15.).

Stork war es denn auch, der direkt nach der Pause das erste Ausrufezeichen setzte. Er scheiterte aber an Olympia-Keeper Max Hohnhäuser (47.). Doch brachten sich die Gäste selbst um den Lohn – und die Hahner auf Kurs. Ein missglückter Abwehrversuch vom Lorscher Kapitän Sascha Lautenbach landete bei Riccardo D’Addona, der sich die Chance zum 1:1 (65.) nicht nehmen ließ. Es folgten zwei Lattenkracher: Für Hahn von Stork (70.), für Lorsch von Yannick Ulpins (75.). Und es folgte das nächste Geschenk der Gäste. Nach einem Freistoß köpfte Lars Palkovitsch (77.) den Ball ins eigene Tor. 2:1 für den SVH, bei der Olympia gingen die Köpfe runter, nach dem Schlusspfiff herrschte Enttäuschung pur bei den Lorschern.

Die Hahner wiederum wussten, dass sie ihr Ziel noch nicht erreicht haben – es gab keinen großen Jubel beim Sieger. „Wir bleiben auf dem Boden, denn noch ist nichts entschieden“, sagte Brkovic mit Blick auf das Finale gegen Fürth. Er fügte aber an: „Wir sind bereit.“