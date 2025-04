Aufstiegstraum des FC Pipinsried lebt: "Schauen von Spiel zu Spiel"

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat an der Tabellenspitze angeklopft. In Ismaning beginnt nun der Saisonendspurt.

Vier Spiele, vier Siege bis zum Titel: An diesem Samstag starten die Fußballer des FC Pipinsried die Mission zum möglichen Aufstieg und zur Rückkehr in die Regionalliga Bayern. Die Pipinsrieder sind um 14 Uhr zu Gast beim FC Ismaning, der noch in den Kampf gegen die Abstiegsrelegation verwickelt ist.