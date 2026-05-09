Aufstiegstraum des ASV Altenlingen wohl geplatzt

– Foto: Neil Frost

Bitterer Freitagabend für den ASV: Trotz starker erster Halbzeit verliert Altenlingen bei Vorwärts Nordhorn II mit 1:3 und braucht im Titelrennen nun fast schon ein Fußballwunder.

Für den ASV Altenlingen endet diese Woche mit einer schmerzhaften Niederlage. Beim Auswärtsspiel gegen die Zweitvertretung von SV Vorwärts Nordhorn startete die Mannschaft von Jan Zevenhuizen zunächst vielversprechend in die Partie. Bereits in der 14. Minute brachte Felix Kaufhold die Gäste mit seinem neunten Saisontor früh in Führung.

Auch darüber hinaus zeigte Altenlingen eine starke erste Halbzeit. Der ASV kombinierte sich immer wieder sehenswert nach vorne und erspielte sich zahlreiche Großchancen. Doch genau hier lag am Ende das Problem: Die Gäste verpassten es, ihre Überlegenheit in weitere Treffer umzumünzen und hielten die Nordhorner damit im Spiel.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Vorwärts Nordhorn II kämpfte sich zunehmend besser in die Begegnung und nutzte die sich bietenden Räume konsequent aus. In der 49. Minute erzielte Nils Hüseman den Ausgleich.

Der ASV blieb zwar bemüht, scheiterte jedoch weiterhin an der Chancenverwertung. Besonders eine Großchance von Felix Kaufhold in der 60. Minute blieb ungenutzt. Stattdessen schlugen die Gastgeber eiskalt zu: Yannik Eggers traf in der 70. Minute mit einem Traumtor direkt in den Knick zur Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Sehmus Karadas auf 3:1 und sorgte damit für die Entscheidung.

Nach zuvor drei Siegen in Serie muss Altenlingen damit einen herben Rückschlag im Titelrennen hinnehmen. Zwar steuert die Mannschaft weiterhin auf eine der besten Platzierungen der Vereinsgeschichte zu, die Hoffnung auf den Aufstieg dürfte nach dieser Niederlage allerdings nur noch minimal sein.

Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️

Keine News mehr verpassen, mit unserem Whatsapp-FuPa-Kanal „#AusLiebeZumFußball“

Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen!