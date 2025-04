Aufstiegstrainer Wieczorek übernimmt erneut TSV Nord Ingolstadt

+++ Aufstiegstrainer (in die Kreisklasse 2018/19) und das gleiche Spiel mit der 2. Mannschaft (in die A-Klasse 2022/23), um dann als Co-Trainer die 1. Mannschaft von außen zu stabilisieren. Unsere Nordler-Legende hat einiges bewegt und ist der logischste Schritt mit wenig Risiko +++

Man hätte es ahnen können, wenn man sich im Ingolstädter Nordosten umgehört hätte. Mathäus „Mathe“ Wieczorek war die naheliegendste Lösung mit „Stallgeruch“. Wie er so schön sagt, will er es noch einmal wissen und würde es als verpasste Chance sehen, seine in den letzten 1,5 Jahren im Hintergrund entstandenen Ideen nicht in die Tat umzusetzen.