Aufstiegstrainer verlässt SV Alfhausen

Dabei stand das Spiel für den SV Alfhausen vor dem Anpfiff durch den kurzfristigen Ausfall von Routinier Marc Flottemesch und dem im Ligabetrieb 19 mal als Torschütze erfolgreichen Karl-Moritz Fettkenhauer unter keinen glücklichen Stern. Dennoch feierten am Ende die sehr vielen Fans des Alfhausen den Aufstieg in die Bezirksliga. Natürlich bleibt der Erfolg mit dem Trainer Mario Ripke eng verbunden. Die Spiele in der Bezirksliga wird er seine Mannschaft allerdings nicht mehr betreuen. Er hatte sich bereits zum Jahreswechsel entschieden und den Verein und seine Mannschaft entsprechend informiert. Er wechselt als "Sportlicher Leiter - Jugend" in die Jugendabteilung des Nachbarn Quakenbrücker SC. Dort spielen auch seine Söhne - der 16-jährige Mats und der 12-jährige Tammo - die in der B-Jugend und D-Jugend aktiv sind. Selbst trainieren wird er seine Jungs aber nicht. Verabschiedet sich nach einem der grössten Erfolge in der Vereinsgeschichte - Trainer Mario Ripkfe - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Sein Nachfolger wird ein Urgestein des SV Alfhausen. Der 37-jährige Mattias Flebbe trainiert seit über zehn Jahre erfolgreich die zweite Mannschaft des SV Alfhausen und macht einen Sprung über drei Spielklassen bis in die Bezirksliga. Ein Blick ins Archiv zeigt, es ist sehr lange her, dass der SV Alfhausen in die Bezirksliga gespielt hat. Vor 35 Jahren war der Club einmal in die Bezirksliga aufgestiegen, bestätigte uns Mario Ripke, dem auch noch ein Foto von dem damaligen Team vorliegt.