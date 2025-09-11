Aufstiegstrainer tippt den 4. Berlin-Liga-Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 4.Spieltag tippt Trainer Marco Passeckel vom Berlin-Liga Aufsteiger SSC Südwest
SSC Südwest 1947 - TSV Rudow Berlin
Hart umkämpft
⚽ mein Tipp: 2:1
Berlin Türkspor - FSV Spandauer Kickers
Ausgeglichene Teams neutralisieren sich
⚽ mein Tipp: 1:1
VSG Altglienicke II - SC Charlottenburg
VSG findet wieder in die Spur
⚽ mein Tipp: 3:1
VfB Fortuna Biesdorf - Füchse Berlin
Bessere Offensive setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 2:4
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Mariendorf 1897
Individuelle Klasse setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 2:1
SV BW Hohen Neuendorf - SFC Stern 1900
Erste Niederlage, irgendwann reißt jede Serie
⚽ mein Tipp: 1:3
Frohnauer SC 1946 - SV Empor Berlin
Spiel auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 1:1
Berliner SC - 1. FC Wilmersdorf
Umkämpftes Derby
⚽ mein Tipp: 2:2
SC Staaken - Polar Pinguin Berlin
Beide noch nicht richtig in der Spur
⚽ mein Tipp: 1:1
Ihr wollt mehr über den Aufstiegstrainer Marco Passeckel vom SSC Südwest wissen?