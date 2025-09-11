Aufstiegstrainer tippt den 4. Berlin-Liga-Spieltag

+ 15 weitere

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 4.Spieltag tippt Trainer Marco Passeckel vom Berlin-Liga Aufsteiger SSC Südwest

SSC Südwest 1947 - TSV Rudow Berlin Hart umkämpft ⚽ mein Tipp: 2:1

Berlin Türkspor - FSV Spandauer Kickers Ausgeglichene Teams neutralisieren sich ⚽ mein Tipp: 1:1

VSG findet wieder in die Spur

⚽ mein Tipp: 3:1

VfB Fortuna Biesdorf - Füchse Berlin

Bessere Offensive setzt sich durch

⚽ mein Tipp: 2:4

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Mariendorf 1897

Individuelle Klasse setzt sich durch

⚽ mein Tipp: 2:1

SV BW Hohen Neuendorf - SFC Stern 1900

Erste Niederlage, irgendwann reißt jede Serie

⚽ mein Tipp: 1:3

Frohnauer SC 1946 - SV Empor Berlin

Spiel auf Augenhöhe

⚽ mein Tipp: 1:1

Berliner SC - 1. FC Wilmersdorf

Umkämpftes Derby

⚽ mein Tipp: 2:2

SC Staaken - Polar Pinguin Berlin

Beide noch nicht richtig in der Spur

⚽ mein Tipp: 1:1

