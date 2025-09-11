 2025-09-10T07:23:22.987Z

Expertentipp

Aufstiegstrainer tippt den 4. Berlin-Liga-Spieltag

Coach vom SSC Südwest gibt Prognose ab

Verlinkte Inhalte

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 4.Spieltag tippt Trainer Marco Passeckel vom Berlin-Liga Aufsteiger SSC Südwest

SSC Südwest 1947 - TSV Rudow Berlin
Hart umkämpft
⚽ mein Tipp: 2:1

Berlin Türkspor - FSV Spandauer Kickers
Ausgeglichene Teams neutralisieren sich
⚽ mein Tipp: 1:1

VSG Altglienicke II - SC Charlottenburg

VSG findet wieder in die Spur

⚽ mein Tipp: 3:1

VfB Fortuna Biesdorf - Füchse Berlin
Bessere Offensive setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 2:4

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - TSV Mariendorf 1897
Individuelle Klasse setzt sich durch
⚽ mein Tipp: 2:1

SV BW Hohen Neuendorf - SFC Stern 1900
Erste Niederlage, irgendwann reißt jede Serie
⚽ mein Tipp: 1:3

Frohnauer SC 1946 - SV Empor Berlin
Spiel auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 1:1

Berliner SC - 1. FC Wilmersdorf
Umkämpftes Derby
⚽ mein Tipp: 2:2

SC Staaken - Polar Pinguin Berlin

Beide noch nicht richtig in der Spur

⚽ mein Tipp: 1:1

Ihr wollt mehr über den Aufstiegstrainer Marco Passeckel vom SSC Südwest wissen?

Aufrufe: 011.9.2025, 15:30 Uhr
farAutor