Aufstiegstrainer Peter Burek tritt bei Rhenania Hochdahl zurück

Burek verlässt Rhenania Hochdahl – Foto: Michael Heinz Kelleners

Burek will erstmal eine Pause vom Fußball einlegen

„Ich habe den Vorstand gleich zu Wochenbeginn über meine Entscheidung informiert, dass ich von meiner Aufgabe als Trainer zurücktrete und mich am Dienstagabend von der Mannschaft verabschiedet. Es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, weil es eine tolle, im vergangenen Sommer mit dem Aufstieg gekrönte Zusammenarbeit war. Aber ich denke, es ist der richtige Schritt, selbst wenn es nur drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind. Mit allen Beteiligten, mit der Mannschaft, dem Staff, mit dem Sportlichen Leiter Isi Zabeli sowieso, aber auch dem Vorstand sowie den weiteren Trainern im Verein und den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern waren wir ein großes, gut funktionierendes Team“, so Burek im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 49-jährige B-Lizenz-Inhaber will zunächst einmal Pause vom Fußball machen, möchte aber in Zukunft gerne „leistungsorientiert und in einem Verein mit festen Strukturen“ eine neue Aufgabe übernehmen. „Ich habe mich mit meiner Familie beim SC Rhenania sehr wohl gefühlt. Aber jetzt musste ein Einschnitt erfolgen. Irgendwie fehlte der Mannschaft zuletzt die letzte Überzeugung, unsere gemeinsame Spielphilosophie erfolgreich umzusetzen. Vielleicht sorgt ein neuer Trainer für frische Impulse.“

Zabeli übernimmt die Mannschaft

Der „neue Coach“, das ist kein wirklicher Neuling am Hochdahler Markt, sondern Bureks Co-Trainer Mursel Zabeli. Der Sportliche Leiter Ismet „Isi“ Zabeli betont: „Wir haben die Entscheidung von Peter natürlich respektiert, werden jetzt aber in der Trainerfrage keinen Schnellschuss vornehmen und mitten in der Saison alles auf null stellen. Mursel kennt die internen Abläufe, die taktische Ausrichtung, die ja über weite Strecken prima funktionierte. Und er hat einen sehr guten Draht zu den Jungs. Gemeinsam werden wir gegen Hösel auf der Bank sitzen.“ Eine neue Konstellation also am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Grünstraße vor dem Duell gegen den letztjährigen Mitaufsteiger.