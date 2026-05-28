Aufstiegstrainer im ersten Anlauf SV Oberwürzbach - SV Bexbach: St. Ingberter setzen sich in Erbach durch von Horst Fried · Heute, 08:46 Uhr · 0 Leser

Der SV Oberwürzbach jubelt nach dem 3:1-Erfolg gegen den SV Bexbach über den Bezirksliga-Aufstieg – Foto: Horst Fried

Der SV Oberwürzbach hat den Bezirksliga-Aufstieg im zweiten Anlauf gepackt. Nachdem man nach der vorletzten Runde noch in der Aufstiegsrunde scheiterte, setzte sich das Team aus dem St. Ingberter Stadtteil nun in Erbach gegen den SV Bexbach durch.

Der SV Oberwürzbach ist Bezirksligist. Was vor zwei Jahren noch auf eher kuriose Weise scheiterte, wurde nun vollendet. 2024 hatten die St. Ingberter schon nicht mehr mit der Teilnahme an der Dreier-Aufstiegsrunde gerechnet und waren sofort nach Rundenende zur Mannschaftsfahrt nach Mallorca aufgebrochen, woraufhin die Entscheidungsspiele verlegt wurden. Auch diesmal entschied sich erst in der allerletzter Sekunde der Saison, ob das Aufstiegsspiel (nach der Klassenreform gibt es nur noch zwei Kreisligen A) packen würde. Aufstiegs-Trainer Hans-Werner Schawaller klärt auf: "Bei uns erzielte Walsheim II in der Schlussminute den Treffer zum 6:5-Endstand. Wir wussten ja nicht, wie das Spiel der SG Blickweiler-Breitfurt II bei der Reinheimer Reserve enden würde, die haben in der letzten Minute zum 3:3 ausgeglichen. Ein mögliches Remis bei und und ein weiterer Breitfurter Treffer hätte alles geändert, da es in Reinheim aber beim Unentschieden blieb, hätte uns nun auch ein Punkt gereicht".

Etwas einfacher hatte es der SV Bexbach. Beim eigenen 9:0 über die DJK Elversberg konnte man Körner sparen, der unmittelbare Konkurrent SV Kohlhof lag beim Meister und Direktaufsteiger FSV Jägersburg II 2:3 hinten und wäre auch bei einem Remis nicht gleich gezogen. Dementsprechend schienen die Bexbacher am Mittwoch auf dem Rasenplatz der SG Erbach auch frischer ins Spiel zu gehen, erzielten aber keinen Treffer. Die restliche Spielzeit ging an die Ingobertusstädter. Kevin Joshua Hoffmann (13.) und Julian Martin (24.) erzielten schnell eine 2:0-Führung, die bis zur Pause Bestand hatte. Zu beiden Treffern gab Routinier Tumaj Talimi die Vorlage.