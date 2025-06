Aufstiegstrainer Geiger verlässt Oberpfraundorf

Geiger übernahm zur Saison 2021/22 die sportliche Verantwortung für sowohl die erste als auch die zweite Herrenmannschaft des Vereins. In dieser Zeit prägte er den sportlichen Kurs mit und entwickelte die junge Mannschaft entscheidend weiter. Ein sportlicher Meilenstein seiner Amtszeit war zweifellos der Wiederaufstieg der Herren I in die Kreisklasse 3 im Jahr 2023. Nach dem Abstieg in der Corona-Spielzeit 2019/2021 schaffte er es so nach nur zwei Spielzeiten wieder in die angestrebte Kreisklasse. Der Aufstieg war nicht nur ein Beweis über die große Qualität im Kader der Pfraundorfer, sondern auch für Geigers Fähigkeiten, aus den Spielern ein echtes Team zu formen. Jenseits des Spielbetriebs zeigte Geiger ebenso großes Engagement: Unter seiner Regie wurden intensive Trainingslager in Kroatien organisiert. Es waren die ersten Trainingslager in der Vereinsgeschichte.



DJK-Abteilungsleiter Tobias Liebl schaut mit Stolz auf die letzten vier Spielzeiten zurück: „Die vergangenen vier Jahre unter Andi als Coach waren überaus positiv. Nicht nur der Wiederaufstieg und die vielen siegreichen Ergebnisse, sondern auch die großartige Entwicklung der gesamten Mannschaft ist dabei hervorzuheben.“ Für die Zukunft wünsche er ihm nur das Beste: „Er kann stolz auf das sein, dass er in den letzten vier Jahren erreicht hat. 'Daheim' im Waldstadion ist er auf jeden Fall immer herzlich willkommen“, so Liebl abschließend.



Auch der scheidende Coach selbst schaut gern auf seine Zeit in Oberpfraundorf zurück. „Wenn ich auf die letzten vier Jahre zurückblicke, sehe ich eine Mannschaft, die nicht nur sportlich, sondern auch menschlich unglaublich zusammengewachsen ist. Mich freut besonders, wie sehr wir als Team taktisch, spielerisch und vor allem menschlich gewachsen sind – da war immer ein besonderer Spirit zu spüren.“ Auf die Frage, wie es jetzt weiter geht, sagt Geiger: „Konkrete Pläne gibt es aktuell noch nicht. Ich bin grundsätzlich offen für Anfragen und neue Aufgaben im Fußball – ob als Trainer oder in einer anderen Rolle. Gleichzeitig habe ich aber auch kein Problem damit, erstmal eine kleine Pause einzulegen und die Rückkehr in meine Heimat in Ruhe anzugehen.“



Nach vier erfolgreichen Spielzeiten haben sich beide Seiten gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen. Die Pfraundorfer möchten damit nach den sehr erfolgreichen Jahren noch einmal frischen Wind in die Mannschaft bringen und so die positive Entwicklung fortführen. Die DJK-SV wünscht Andreas Geiger für seine sportliche und private Zukunft alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg auf seinem Weg – auf wie neben dem Platz. Wer Geigers Nachfolge antritt, hat der Verein übrigens noch nicht bekanntgegeben.