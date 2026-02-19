Aufstiegstrainer des KFC Uerdingen findet neuen Job in der Heimat

Er verantwortete den bislang letzten Aufstieg in der Vereinsgeschichte des KFC Uerdingen: Levan Kenia. Als Spielertrainer führte er den Klub in der Saison 2023/2024 auf den dritten Platz in der Oberliga Niederrhein, das reichte zum Aufstieg in die Regionalliga West, weil Baumberg und Schonnebeck jeweils verzichteten. Es war das Ende einer turbulenten Saison – und auch das Ende von Levan Kenias Wirken in der Seidenstadt. Dass es mit ihm in der neuen Saison nicht weitergehen würde, stand indes schon weit vor dem erreichten Aufstieg fest.
Seit seinem Engagement in Uerdingen, wo er zunächst als spielender Co-Trainer und später dann als Spielertrainer die ersten Schritte seiner Trainerlaufbahn gemacht hatte, war es ruhig geworden um den inzwischen 35 Jahre alten Georgier. Er hatte zwar nach dem KFC-Aus offen verkündet, bereit für neue Aufgaben zu sein, doch kein Verein nahm Kenia unter Vertrag. Jetzt, mehr als anderthalb Jahre später, hat der Georgier eine neue Anstellung gefunden. Dort, wo für ihn vor fast 19 Jahren alles begonnen hatte. In der U19 von Dynamo Tiflis in der georgischen Hauptstadt.
Im Januar 2008 wagte Kenia dann den Schritt nach Deutschland in die Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04. Dort schaffte er auch den Sprung zu den Profis, debütierte in der Bundesliga. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich bei Schalke aber nicht. Genauso wie bei den folgenden Stationen Karpaty Lwiw und Fortuna Düsseldorf. Bei Slavia Prag und auch beim luxemburgischen Seriensieger dieses Jahrtausends, F91 Düdelingen, war es ähnlich, dort konnte Kenia auch jeweils einen Meistertitel feiern. 29 Länderspiele für Georgien stehen ebenfalls in seiner Vita. Die meisten Spiele seiner Karriere für einen Verein absolvierte Kenia tatsächlich für den KFC Uerdingen, wo er seine aktive Karriere ausklingen ließ.
Besonders die Endphase von Kenia beim KFC war äußerst turbulent. Zunächst als Co-Trainer aktiv, übernahm er nach der Entlassung von Marcus John auch den Posten des Cheftrainers, ließ es sich aber nicht nehmen, hin und wieder selbst auf dem Platz mitzuwirken. Besonders in Erinnerung dürfte dabei sein Kurzeinsatz im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen geblieben sein. Gut zehn Minuten vor Schluss wechselte er sich beim Stand von 1:2 aus Krefelder Sicht selbst ein, kassierte schnell zwei gelbe Karten, wurde folgerichtig des Platzes verwiesen und musste dann von draußen mit ansehen, wie RWE in der Nachspielzeit noch das 3:1 erzielte. Der Platzverweis hatte auch zur Folge, dass er beim Ligaspiel gegen Kleve den Innenraum nicht betreten durfte – und somit seiner Funktion als Trainer auch nicht nachkommen konnte.