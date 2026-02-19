Aufstiegstrainer des KFC Uerdingen findet neuen Job in der Heimat

Besonders die Endphase von Kenia beim KFC war äußerst turbulent. Zunächst als Co-Trainer aktiv, übernahm er nach der Entlassung von Marcus John auch den Posten des Cheftrainers, ließ es sich aber nicht nehmen, hin und wieder selbst auf dem Platz mitzuwirken. Besonders in Erinnerung dürfte dabei sein Kurzeinsatz im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen geblieben sein. Gut zehn Minuten vor Schluss wechselte er sich beim Stand von 1:2 aus Krefelder Sicht selbst ein, kassierte schnell zwei gelbe Karten, wurde folgerichtig des Platzes verwiesen und musste dann von draußen mit ansehen, wie RWE in der Nachspielzeit noch das 3:1 erzielte. Der Platzverweis hatte auch zur Folge, dass er beim Ligaspiel gegen Kleve den Innenraum nicht betreten durfte – und somit seiner Funktion als Trainer auch nicht nachkommen konnte.