Aufstiegstrainer Cancian wirft in Lürrip nach vier Spielen hin

Die Situation beim SV Lürrip war letztlich nicht mehr zu retten. Bereits vor zwei Wochen bot Trainer Dario Cancian nach der 2:9-Niederlage gegen Fortuna Dilkrath intern seinen Rücktritt an. Damals überzeugte ihn der Vereinsvorsitzende Andreas Zimmermann jedoch, die Arbeit fortzusetzen. Zusammen wollten beide die Kehrtwende schaffen. Am vergangenen Sonntag folgte jedoch der nächste Rückschlag in der Liga: Gegen die Reserve des SC St. Tönis lag Lürrip nach nur 14 Minuten bereits mit 0:3 zurück – am Ende stand eine 4:7-Niederlage. Es war die vierte Pleite im vierten Saisonspiel.
Am Montag danach trafen sich Trainer Cancian und der Vorstand erneut. Dieses Mal kam es zur Trennung. „Ich habe ihn nicht mehr überredet, weiterzumachen – auch, um der Mannschaft ihr Alibi zu nehmen. Die Trennung von Dario tut weh. Er hat über drei Jahre sehr erfolgreiche Arbeit geleistet und ist ein Lürriper Junge. Es braucht aber einen Neuanfang“, sagte Zimmermann unserer Redaktion.
Cancian zufolge waren seine Zweifel nach der Partie gegen St. Tönis II zu groß geworden. Am Montag fasste er den Entschluss, sein Traineramt endgültig aufzugeben. „Wir gehen im Guten auseinander. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft eine andere Ansprache braucht“, sagt der 33-jährige Cancian, der einer der jüngsten Trainer der Liga war.
Damit endet seine Tätigkeit in Lürrip, die erst im Sommer ihren Höhepunkt mit der Meisterschaft in der Kreisliga A fand. Lediglich zwei Niederlagen kassierte Lürrip in der damaligen Spielzeit, und diese auch erst im Saisonendspurt, als der Aufstieg bereits feststand.
Für Zimmermann liegen die aktuellen Probleme allerdings im Erfolg der Vorsaison begründet. „Der Schlendrian hat sich bereits in der vergangenen Rückrunde in der Kreisliga A eingeschlichen. Im Gefühl des sicheren Aufstiegs hat ein Teil der Mannschaft einen Gang zurückgeschaltet. Auch die Trainingsbeteiligung war nicht mehr so groß“, so Zimmermann.
Die Vorbereitung auf die Bezirksliga verlief anschließend mäßig und setzte sich in ähnlicher Weise im Ligabetrieb fort. Mit Ausnahme des 2:3 zum Auftakt gegen die Sportfreunde Neuwerk verlor Lürrip jedes Spiel mit mindestens sechs Gegentoren. Laut Zimmermann fehlte der Mannschaft die Fitness, es gab Unruhe im Team. „Der Trainer hat sich jedoch immer vor die Jungs gestellt. Einige Spieler haben den Trainer jedoch im Stich gelassen“, sagte der Vorsitzende. Zu den vergangenen Ligaspielen seien teilweise nur noch zwölf bis dreizehn Spieler gekommen.
Das Problem: Die vielen Neuen müssen sich erst noch an die Bezirksliga gewöhnen, viele erfahrene Akteure verließen den Verein im Sommer und dem Kader mangelt es an Mannschaftsgeist. „Der Umbruch war größer, als wir ihn wollten. Erfahrung spielt in der Bezirksliga eine große Rolle“, sagt Cancian, der im Team aber weiter das Potenzial für die Bezirksliga sieht.
Die Realität ist aber: Der Aufsteiger steht mit null Zählern und 25 Gegentoren in vier Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Zimmermann glaubt aber ebenfalls an die sportliche Kehrtwende. Er sucht nun nach dem richtigen Trainer für diese Aufgabe. „Es braucht jemanden mit der nötigen Autorität. Wir müssen wieder zu einer Mannschaft werden und über 90 Minuten Spielfitness erlangen“, so Zimmermann. Vorerst leitet Co-Trainer Timo Mungan die Mannschaft. Im Kreispokal gab es unter ihm am Mittwochabend einen 3:2-Erfolg gegen den SV Schelsen.