Aufstiegstrainer Cancian wirft in Lürrip nach vier Spielen hin

Die Vorbereitung auf die Bezirksliga verlief anschließend mäßig und setzte sich in ähnlicher Weise im Ligabetrieb fort. Mit Ausnahme des 2:3 zum Auftakt gegen die Sportfreunde Neuwerk verlor Lürrip jedes Spiel mit mindestens sechs Gegentoren. Laut Zimmermann fehlte der Mannschaft die Fitness, es gab Unruhe im Team. „Der Trainer hat sich jedoch immer vor die Jungs gestellt. Einige Spieler haben den Trainer jedoch im Stich gelassen“, sagte der Vorsitzende. Zu den vergangenen Ligaspielen seien teilweise nur noch zwölf bis dreizehn Spieler gekommen.