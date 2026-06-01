Aufstiegsträume des KFC Uerdingen vorbei – rechnerisch keine Chance

Aus der Traum beim KFC – Foto: Ralph Görtz

Nach dem 33. Spieltag der Oberliga Niederrhein herrscht Gewissheit: Der KFC Uerdingen wird auch in der kommenden Saison fünftklassig spielen. Sowohl Ratingen 04/19 als auch der VfB Hilden sind durch die Ergebnisse am Sonntag am abschließenden Spieltag kommendes Wochenende nicht mehr einzuholen.

Der KFC selbst hatte am Freitagabend schon vorgelegt und seine Hausaufgaben beim hart erarbeiteten 2:1-Erfolg beim TSV Meerbusch gemacht. Der Rest lag nun nicht mehr in der Hand der Uerdinger. Um auch am 34. Spieltag noch die theoretische Chance auf den Aufstieg zu haben, musste auch die Konkurrenz mitspielen. Und das tat sie nicht. Ratingen setzte sich mit 3:1 gegen Adler Union Frintrop durch und der VfB Hilden siegte 1:0 gegen den 1. FC Monheim.

KFC raus – Spannung hoch bei den Verbleibenden

Damit ist klar, dass der KFC die Saison als Dritter beenden wird. Die Aufstiegsfrage entscheidet sich dann am 34. Spieltag zwischen den beiden Teams, die mehr Punkte als die Uerdinger gesammelt haben. Ratingen war seit dem fünften Spieltag Tabellenführer gewesen, erst am vergangenen Spieltag hatte der VfB Hilden den Platz ganz oben in der Tabelle erklommen. Der Gejagte war plötzlich zum Jäger geworden.

Und beinahe hätte es einen erneuten Wechsel an der Spitze gegeben. Hilden tat sich gegen Monheim lange schwer, erst in der Nachspielzeit traf der Tabellenführer zum entscheidenden 1:0. Da war das Spiel der Ratinger, das eine halbe Stunde früher begonnen hatte, schon lange vorbei. Und die Hildener wussten um ihre Lage. Ihnen reicht jetzt am kommenden Wochenende ein Sieg, um den Regionalliga-Aufstieg perfekt zu machen.