Aufstiegsspiele zur U19-Regionalliga Nordost: Entscheidungen stehen an

Mit einer eindrucksvollen Vorstellung hat sich der 1. FC Frankfurt im Hinspiel der Aufstiegsrunde eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Beim SV Fortuna Magdeburg siegte die Mannschaft aus der Oderstadt mit 4:1. Bereits in der 2. Minute brachte Luca Tobias Reiche die Gäste in Führung und sorgte damit für einen Blitzstart. Doch die Fortuna aus Magdeburg fand zurück in die Partie: Niklas Hännig erzielte in der 23. Minute den Ausgleich und gab den Gastgebern neue Hoffnung.

Kurz vor der Pause schlug Frankfurt dann eiskalt zu: Lennox Liebner traf in der 44. Minute zum 2:1 – ein Wirkungstreffer für Magdeburg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Luca Tobias Reiche in der 55. Minute auf 3:1 und schnürte damit seinen Doppelpack. Spätestens mit dem Treffer zum 4:1 in der 74. Minute war die Vorentscheidung in diesem ersten Duell gefallen. Der 1. FC Frankfurt geht nun mit einem komfortablen Vorsprung in das Rückspiel.

