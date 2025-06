Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg: Das Rückspiel steht an

Am Ende der Saison 2024/2025 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele bzw. Aufstiegsspiele in verschiedenen Amateurfußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg mit den Spielen, Erklärungen und Terminen.

__________________

Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg



Ein Platz in der Oberliga Baden-Württemberg wird vergeben. Es sollten eigentlich zwei Runden mit jeweils Hin- und Rückspielen geben. Doch sowohl der 1. FC Bruchsal als Tabellenzweiter der Verbandsliga Nordbaden, als auch der 1. FC Mühlhausen (Dritter der Verbandsliga Nordbaden) verzichten auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Somit steht der Türkische SV Singen als Tabellenzweiter der Verbandsliga Südbaden direkt in der zweiten und finalen Runde und trifft dort auf den FC Holzhausen (Tabellenzweiter der Verbandsliga Württemberg). Der Tabellenvierte der Verbandsliga Nordbaden, der GU-Türk. SV Pforzheim hätte gerne an der Aufstiegsrunde teilgenommen, ist aber als Viertplatzierter dazu nicht berechtigt.

Das Hinspiel der finalen Runde findet am Samstag, 14. Juni 2025, um 15.30 Uhr statt. Der Vizemeister Württemberg (FC Holzhausen) hat dabei Heimrecht gegen den Türkischen SV Singen. Das Rückspiel wird am Sonntag, 22. Juni 2025, um 15 Uhr ausgetragen. Der Türkische SV Singen hat Heimrecht gegen den Vizemeister Württemberg (FC Holzhausen). Der Sieger in der Addition der beiden Spiele steigt in die Oberliga Baden-Württemberg auf, der Verlierer bleibt in der Verbandsliga.

Das Hinspiel:

Sa., 14.06.2025, 15:30 Uhr FC Holzhausen Holzhausen Türkischer SV Singen TSV Singen 2 0 Mit einem starken Auftritt und einem späten Doppelschlag hat sich der FC Holzhausen eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel gegen den Türkischen SV Singen verschafft. Nach einer taktisch geprägten ersten Halbzeit nahm die Partie in Durchgang zwei an Fahrt auf. In der 51. Minute schwächte sich Singen durch eine Gelb-Rote Karte gegen Süleyman Karacan. Nur vier Minuten später schlug Holzhausen erstmals zu: Torjäger Janik Michel traf in der 55. Minute zur umjubelten Führung. Kurz vor Schluss sorgte Fabio Pfeifhofer mit seinem Treffer zum 2:0 in der 89. Minute für die perfekte Ausgangslage vor dem Rückspiel.

---

Das Rückspiel:

So., 22.06.2025, 15:00 Uhr Türkischer SV Singen TSV Singen FC Holzhausen Holzhausen 15:00 live PUSH