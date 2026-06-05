 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Aufstiegsspiele: So geht es am Wochenende weiter

Ein Aufsteiger zur Westfalenliga und ein Aufsteiger zur Bezirksliga werden ermittelt

von red · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser
Kann Salchendorf am Sonntag jubeln?
Kann Salchendorf am Sonntag jubeln? – Foto: Matthias Reinhardt

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Relegation LL Westf.
Relegation BZL Westf.
Hörder SC
BW Alstedde
Eintr. Erle

Die Aufstiegsrunde zur Westfalenliga endet am Sonntag. Wer nutzt die zweite Chance: die SpVg Emsdetten 05 oder der SV Germania Salchendorf?

In der Aufstiegsrunde zur Landesliga werden die vier Halbfinalisten gesucht. Vier Bezirksliga-Vizemeister hatten zunächst spielfrei und haben nun ihr erstes Entscheidungsspiel.

In der Kreisliga A Arnsberg wird am Samstag das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft wegen Punktgleichheit ausgetragen. Entweder die SG Herdringen/Müschede oder der SV Affeln feiern den Aufstieg in die Bezirksliga.

Die "überkreisliche" Aufstiegsrelegation der Fußball-Kreise Paderborn, Bielefeld, Dortmund, Gelsenkirchen, Siegen/Wittgenstein und Unna/Hamm beginnt am Sonntag mit den Hinspielen.

FuPa Westfalen ist wieder im Liveticker dabei.

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Der Überblick:

Aufstiegsrunde zur Westfalenliga

Der Sieger steigt auf.

SpVg Emsdetten 05 (LL4) - Germania Salchendorf (LL2) bei der SpVg Hagen 11

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SpVg Emsdetten 05
SpVg Emsdetten 05SpVg Emsdetten 05
Germania Salchendorf
Germania SalchendorfGermania Salchendorf
15:00

Aufstiegsrunde zur Landesliga

Die zwölf Bezirksliga-Vizemeister ermitteln einen Aufsteiger (weitere Termine 11.6. und 14.6.)

Viertelfinale

BV Stift Quernheim (BL1) - Beckumer SpVg (BL7) beim FSC Rheda

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
BV Stift Quernheim
BV Stift QuernheimBV Stift Quernheim
Beckumer SpVg
Beckumer SpVgBeckumer SpVg
15:00live

SV Horst-Emscher (BL9) - SuS Stadtlohn (BL11) beim FC 96 Recklinghausen

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Horst-Emscher 08
SV Horst-Emscher 08SV Horst-Emscher 08
SuS Stadtlohn
SuS StadtlohnSuS Stadtlohn
15:00

SV Brilon (BL5) - TuS Lipperreihe (BL2) beim SuS Störmede in Geseke

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV 20 Brilon
SV 20 BrilonSV 20 Brilon
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
15:00live

Ararat Gevelsberg (BL6) - FC Castrop-Rauxel (BL10) beim Lüner SV

Kreisliga A Arnsberg

Spiel um Platz 1 wegen Punktgleichheit. Der Sieger steigt in die Bezirksliga auf. (Spielort: TuS Sundern)

Morgen, 16:00 Uhr
SG Herdringen/Müschede
SG Herdringen/MüschedeSG Herdringen/Müschede
SV Affeln 28
SV Affeln 28SV Affeln 28
16:00

Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga (Hin- und Rückspiel)

Die Sieger steigen auf.

Vizemeister KLA Siegen - Verlierer Meister-Duell KLA Unna/Hamm

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
15:00

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Alstedde
SV Blau-Weiß AlsteddeBW Alstedde
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/WildenSG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden
15:00

Vizemeister KLA Gelsenkirchen - Sieger Vizemeister-Duell KLA Dortmund

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
15:00

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Hörder SC
Hörder SCHörder SC
Eintracht Erle
Eintracht ErleEintr. Erle
15:00

Vizemeister KLA Paderborn - Vizemeister KLA Bielefeld

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
15:00

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
TuS Jöllenbeck
TuS JöllenbeckTuS Jöllenbeck
TuRa Elsen
TuRa ElsenTuRa Elsen
15:00live