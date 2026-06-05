Aufstiegsspiele: So geht es am Wochenende weiter

Kann Salchendorf am Sonntag jubeln? – Foto: Matthias Reinhardt

Die Aufstiegsrunde zur Westfalenliga endet am Sonntag. Wer nutzt die zweite Chance: die SpVg Emsdetten 05 oder der SV Germania Salchendorf?

In der Aufstiegsrunde zur Landesliga werden die vier Halbfinalisten gesucht. Vier Bezirksliga-Vizemeister hatten zunächst spielfrei und haben nun ihr erstes Entscheidungsspiel.

In der Kreisliga A Arnsberg wird am Samstag das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft wegen Punktgleichheit ausgetragen. Entweder die SG Herdringen/Müschede oder der SV Affeln feiern den Aufstieg in die Bezirksliga.

Die "überkreisliche" Aufstiegsrelegation der Fußball-Kreise Paderborn, Bielefeld, Dortmund, Gelsenkirchen, Siegen/Wittgenstein und Unna/Hamm beginnt am Sonntag mit den Hinspielen.

FuPa Westfalen ist wieder im Liveticker dabei.