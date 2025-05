Aufstiegsspiel wird im Elferschiessen entschieden SV Bliesmengen-Bolchen/SV Geislautern: Sofortige Rückkehr perfekt

Der SV Bliesmengen-Bolchen hat durch den 7:6-Sieg nach Elfmeterschiessen gegen den SV Geislautern die sofortige Rückkehr in die Schröder-Saarlandliga geschafft. Beim 2:2 (0:0, 2:2) nach Verlängerung lag der vorjährige Abstübernehmen die Völklinger das Kommando. Doch eiger bis 10 Minuten vor dem regulären Ende 0:2 hinten, im Shootout musste ein Rückstand gedreht werden. Die erste Hälfte musste nach 22 Minuten unterbrochen werden, bis dahin hatte der SVB Vorteile, danach übernahm Geislautern das Kommando. Doch erst in der kam Geislautern zur Führung durch Thomas Geibig, Jeremy Stauffer baute die Führung in der aus.