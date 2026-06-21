Aufstiegsrunde zur U19-Regionalliga Nordost: Staaken und Jena siegen

Der SV SCHOTT Jena hat das Hinspiel gegen den FSV Zwickau mit 2:1 für sich entschieden und sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Bereits in der 4. Minute brachte Theo Räppel seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Erst in der Schlussminute sorgte Vincent Delinger für das 2:0. Doch Zwickau gab sich nicht geschlagen. In der siebten Minute der Nachspielzeit verkürzten die Gäste auf 1:2 und hielten damit die Hoffnung für das Rückspiel am Leben.

So nimmt der SV SCHOTT Jena zwar einen Vorsprung mit in das zweite Duell, der späte Gegentreffer lässt die Entscheidung um den Aufstieg jedoch weiterhin offen.