Aufstiegsrunde zur U19-Regionalliga Nordost: Die Rückspiele stehen an

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Aufstiegsspiele in verschiedenen Ligenan. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nordost der U19.
Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:
Hinspiel:
Der SC Staaken hat sich im Hinspiel der Aufstiegsspiele eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Gegen den VfB Germania Halberstadt gewann die Mannschaft deutlich mit 3:0.
Mann des Tages war Julien Holdack, der alle drei Treffer erzielte. Bereits in der 11. Minute brachte er den SC Staaken per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Holdack erneut vom Elfmeterpunkt und verwandelte in der 47. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 2:0. Die endgültige Entscheidung fiel in der 88. Minute, als Julien Holdack mit seinem dritten Treffer des Tages den 3:0-Endstand herstellte und damit seinen Hattrick perfekt machte. Mit dem klaren Erfolg reist Staaken nun mit einem komfortablen Polster in das Rückspiel.
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Rückspiel:
Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:
Der SV SCHOTT Jena hat das Hinspiel gegen den FSV Zwickau mit 2:1 für sich entschieden und sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet.
Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Bereits in der 4. Minute brachte Theo Räppel seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Erst in der Schlussminute sorgte Vincent Delinger für das 2:0. Doch Zwickau gab sich nicht geschlagen. In der siebten Minute der Nachspielzeit verkürzten die Gäste auf 1:2 und hielten damit die Hoffnung für das Rückspiel am Leben.
So nimmt der SV SCHOTT Jena zwar einen Vorsprung mit in das zweite Duell, der späte Gegentreffer lässt die Entscheidung um den Aufstieg jedoch weiterhin offen.
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Rückspiel:
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