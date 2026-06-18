 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

Aufstiegsrunde zur U19-Regionalliga Nordost: Die Hinspiele stehen an

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder Aufstiegsspiele an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schoder

Verlinkte Inhalte

U19 RL NO
Relegation U19 RL NO
Halberstadt
FSV Zwickau
SC Staaken
SCHOTT Jena

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Aufstiegsspiele in verschiedenen Ligenan. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nordost der U19.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an brandenburg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

__________________

Paarung 1 für den Aufstieg zur Regionalliga Nordost der U19

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:

Hinspiel:

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________

Paarung 2 für den Aufstieg zur Regionalliga Nordost der U19

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:

Hinspiel:

So., 21.06.2026, 16:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
16:30

---

Rückspiel:

So., 28.06.2026, 12:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
12:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten