Aufstiegsrunde zur U17-Regionalliga Nordost: Nachholspiel steht an

In der verbleibenden Spielzeit verteidigten die Gäste ihren Vorsprung erfolgreich und nahmen einen knappen Auswärtssieg mit auf die Heimreise. Damit verschafft sich der Berliner AK vor dem Rückspiel eine gute Ausgangsposition. Der FC Rot-Weiß Erfurt muss nun im zweiten Duell einen Rückstand aufholen, um den Aufstieg noch zu schaffen.

Lange Zeit lieferten sich beide Mannschaften ein ausgeglichenes Duell, in dem die Defensivreihen das Geschehen bestimmten. Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute. Der Berliner AK erzielte das 1:0 und sorgte damit für den einzigen Treffer der Partie.

Der Berliner AK hat den Aufstieg in die U17-Regionalliga Nordost perfekt gemacht. Im Rückspiel setzte sich die Mannschaft mit 1:0 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt durch.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung in der 66. Minute, als der Berliner AK das einzige Tor der Partie erzielte. Mit dem 1:0-Erfolg sicherte sich der Berliner AK den Aufstieg in die U17-Regionalliga Nordost.