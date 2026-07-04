Aufstiegsrunde zur U17-Regionalliga Nordost: Nachholspiel steht an

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Aufstiegsspiele in verschiedenen Ligenan. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nordost der U17.
Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:
Hinspiel:
Lange Zeit lieferten sich beide Mannschaften ein ausgeglichenes Duell, in dem die Defensivreihen das Geschehen bestimmten. Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute. Der Berliner AK erzielte das 1:0 und sorgte damit für den einzigen Treffer der Partie.
In der verbleibenden Spielzeit verteidigten die Gäste ihren Vorsprung erfolgreich und nahmen einen knappen Auswärtssieg mit auf die Heimreise. Damit verschafft sich der Berliner AK vor dem Rückspiel eine gute Ausgangsposition. Der FC Rot-Weiß Erfurt muss nun im zweiten Duell einen Rückstand aufholen, um den Aufstieg noch zu schaffen.
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Rückspiel:
Der Berliner AK hat den Aufstieg in die U17-Regionalliga Nordost perfekt gemacht. Im Rückspiel setzte sich die Mannschaft mit 1:0 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt durch.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung in der 66. Minute, als der Berliner AK das einzige Tor der Partie erzielte. Mit dem 1:0-Erfolg sicherte sich der Berliner AK den Aufstieg in die U17-Regionalliga Nordost.
Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:
Im Hinspiel erwischte der Greifswalder FC den besseren Tag und legte den Grundstein für den Auswärtssieg in der ersten Halbzeit. In der 37. Minute ging der Greifswalder FC mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste die Führung in der 70. Minute auf 2:0 aus. Der RSV Eintracht 1949 gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte bereits drei Minuten später auf 1:2. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass der Greifswalder FC mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel geht.
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Rückspiel:
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