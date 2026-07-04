 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Aufstiegsrunde zur U17-Regionalliga Nordost: Nachholspiel steht an

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder Aufstiegsspiele an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

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U17 RL Nordost
Rel. U17 RL NO
RSV Eintr.
Berliner AK
Greifswald

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Aufstiegsspiele in verschiedenen Ligenan. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nordost der U17.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an brandenburg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Paarung 1 für den Aufstieg zur Regionalliga Nordost der U17

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:

Hinspiel:

So., 21.06.2026, 14:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt U16
FC Rot-Weiß Erfurt U16FC Rot-Weiß Erfurt U16
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
0
1
Abpfiff

Lange Zeit lieferten sich beide Mannschaften ein ausgeglichenes Duell, in dem die Defensivreihen das Geschehen bestimmten. Die Entscheidung fiel schließlich in der 73. Minute. Der Berliner AK erzielte das 1:0 und sorgte damit für den einzigen Treffer der Partie.

In der verbleibenden Spielzeit verteidigten die Gäste ihren Vorsprung erfolgreich und nahmen einen knappen Auswärtssieg mit auf die Heimreise. Damit verschafft sich der Berliner AK vor dem Rückspiel eine gute Ausgangsposition. Der FC Rot-Weiß Erfurt muss nun im zweiten Duell einen Rückstand aufholen, um den Aufstieg noch zu schaffen.

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Rückspiel:

So., 28.06.2026, 09:15 Uhr
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
FC Rot-Weiß Erfurt U16
FC Rot-Weiß Erfurt U16FC Rot-Weiß Erfurt U16
1
0

Der Berliner AK hat den Aufstieg in die U17-Regionalliga Nordost perfekt gemacht. Im Rückspiel setzte sich die Mannschaft mit 1:0 gegen den FC Rot-Weiß Erfurt durch.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung in der 66. Minute, als der Berliner AK das einzige Tor der Partie erzielte. Mit dem 1:0-Erfolg sicherte sich der Berliner AK den Aufstieg in die U17-Regionalliga Nordost.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Paarung 2 für den Aufstieg zur Regionalliga Nordost der U17

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:

Hinspiel:

So., 21.06.2026, 13:00 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
1
2
Abpfiff

Im Hinspiel erwischte der Greifswalder FC den besseren Tag und legte den Grundstein für den Auswärtssieg in der ersten Halbzeit. In der 37. Minute ging der Greifswalder FC mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste die Führung in der 70. Minute auf 2:0 aus. Der RSV Eintracht 1949 gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte bereits drei Minuten später auf 1:2. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass der Greifswalder FC mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel geht.

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Rückspiel:

Morgen, 11:00 Uhr
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
11:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

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