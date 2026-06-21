Aufstiegsrunde zur U17-Regionalliga Nordost: Greifswald und BAK siegen

Im Hinspiel erwischte der Greifswalder FC den besseren Tag und legte den Grundstein für den Auswärtssieg in der ersten Halbzeit. In der 37. Minute ging der Greifswalder FC mit 1:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste die Führung in der 70. Minute auf 2:0 aus. Der RSV Eintracht 1949 gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte bereits drei Minuten später auf 1:2. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass der Greifswalder FC mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel geht.