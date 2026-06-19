 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Aufstiegsrunde zur U17-Regionalliga Nordost: Die Hinspiele stehen an

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder Aufstiegsspiele an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Verlinkte Inhalte

U17 RL Nordost
Rel. U17 RL NO
RSV Eintr.
Berliner AK
Greifswald
FC Rot-Weiß Erfurt U16

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Aufstiegsspiele in verschiedenen Ligenan. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nordost der U17.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an brandenburg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

__________________

Paarung 1 für den Aufstieg zur Regionalliga Nordost der U17

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:

Hinspiel:

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________

Paarung 2 für den Aufstieg zur Regionalliga Nordost der U17

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:

Hinspiel:

So., 21.06.2026, 13:00 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
13:00

---

Rückspiel:

So., 28.06.2026, 13:00 Uhr
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
13:00

Hier geht es zum Wettbewerb!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten