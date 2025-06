Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest startet heute

Die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest beginnt am heutigen Dienstag. Drei Mannschaften kämpfen dabei um ein Ticket für die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Südwest.

Teilnehmer an der Dreierrunde sind die TSG Balingen (Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg), der 1. FC Kaiserslautern II (Vizemeister Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) und Türk Gücü Friedberg (Teilnehmer der Hessenliga, Vizemeister FC Bayern Alzenau steigt direkt in die Regionalliga auf, da Meister FSV Fernwald seine Bewerbungsunterlagen zurückgezogen hat). Gespielt wird in einer einfachen Punkterunde „Jeder gegen Jeden“, bei der jeder Teilnehmer jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel absolviert. Der Erstplatzierte der Punktrunde steigt auf.