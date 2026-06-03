Aufstiegsrunde zur Bezirksliga: Los geht’s!

Den Auftakt zur Dreier-Relegationsrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga West bestreiten am Mittwoch in Dörbach die beiden Vizemeister SV Eintracht 66 Dörbach aus der Kreisliga A9 und der SV Trier-Irsch (A7). Der A8-Vize SG Grenzland-Winterspelt greift am Samstag ins Geschehen ein. Auf jeden Fall darf der Gruppenerste aufsteigen, eventuell auch noch der Zweite.
Im Salmtal verspüren sie vor dem Auftakt gegen Irsch (Anstoß am Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz am Dörbacher Waldrand ist um 20 Uhr) „keinen Riesendruck, um jeden Preis aufsteigen zu müssen. Wir haben eine Saison des Umbruchs hinter uns und mit dem zweiten Platz eine super Runde gespielt. Wir freuen uns auf zwei Bonusspiele, die wir jetzt auch gewinnen wollen, doch der Druck liegt beim Gegner“, lässt Dörbachs Trainer Steven Klaas durchblicken.
Der frühere Rheinlandligist begegnet dem Kontrahenten mit großem Respekt. „Irsch hat eine junge, talentierte und spielstarke Mannschaft und ist mit Akteuren bestückt, die sehr gut ausgebildet wurden, auch bei Eintracht Trier. Luca Sasso-Sant und Kader Touré sind Ausnahmespieler. Über Sebastian Szimayer, wenn er denn zum Einsatz kommen sollte, brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Wir dürfen nicht verkrampfen und wollen vor unseren Zuschauern über den Ballbesitz das Spiel gestalten“, sagt Klaas, der mit etwa 500 Zuschauern rechnet. Bis auf den Ex-Salmrohrer Alex Kirsch, der an muskulären Beschwerden laboriert und frühestens im zweiten Relegationsspiel wieder einsatzfähig ist, hat Klaas alle Mann an Bord.
A7-Vize SV Trier-Irsch kommt als selbst ernannter Außenseiter. Trainer Szimayer, der nach monatelanger Verletzungspause erstmals wieder im Kader steht, erwartet ein Duell auf Augenhöhe: „In der Relegation zählt allein die Tagesform. Dörbach hat eine erfahrene und spielstarke Truppe. Sie verfügen im Mittelfeld gleich über mehrere routinierte Akteure mit Zug zum Tor sowie mit Daniel Mehrfeld über einen abgezockten Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. Wir möchten uns eine gute Ausgangsposition erarbeiten und das Spiel gewinnen. Doch die Aufgabe wird sehr schwierig.“
Für den 37-jährigen Ex-Profi geht es vor allem über die Einstellung und Motivation: „Die Mannschaft ist fit und widerstandsfähig. Wir wollen über gewonnene Zweikämpfe und einer hohen Laufbereitschaft unsere Chance wahrnehmen, um den Traum von der Bezirksliga zu verwirklichen.“ Szimayer erwartet bis zu 200 Fans aus dem eigenen Lager. Noah Gretschel und Konstantin Arens müssen beide verletzt passen.