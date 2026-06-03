Aufstiegsrunde zur Bezirksliga: Los geht’s!

Packende Szenen wird sicher auch das Irscher Gastspiel am Mittwochabend in Dörbach zu bieten haben. – Foto: Sebastian J. Schwarz/Archiv

Den Auftakt zur Dreier-Relegationsrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga West bestreiten am Mittwoch in Dörbach die beiden Vizemeister SV Eintracht 66 Dörbach aus der Kreisliga A9 und der SV Trier-Irsch (A7). Der A8-Vize SG Grenzland-Winterspelt greift am Samstag ins Geschehen ein. Auf jeden Fall darf der Gruppenerste aufsteigen, eventuell auch noch der Zweite.

Im Salmtal verspüren sie vor dem Auftakt gegen Irsch (Anstoß am Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz am Dörbacher Waldrand ist um 20 Uhr) „keinen Riesendruck, um jeden Preis aufsteigen zu müssen. Wir haben eine Saison des Umbruchs hinter uns und mit dem zweiten Platz eine super Runde gespielt. Wir freuen uns auf zwei Bonusspiele, die wir jetzt auch gewinnen wollen, doch der Druck liegt beim Gegner“, lässt Dörbachs Trainer Steven Klaas durchblicken.

Der frühere Rheinlandligist begegnet dem Kontrahenten mit großem Respekt. „Irsch hat eine junge, talentierte und spielstarke Mannschaft und ist mit Akteuren bestückt, die sehr gut ausgebildet wurden, auch bei Eintracht Trier. Luca Sasso-Sant und Kader Touré sind Ausnahmespieler. Über Sebastian Szimayer, wenn er denn zum Einsatz kommen sollte, brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Wir dürfen nicht verkrampfen und wollen vor unseren Zuschauern über den Ballbesitz das Spiel gestalten“, sagt Klaas, der mit etwa 500 Zuschauern rechnet. Bis auf den Ex-Salmrohrer Alex Kirsch, der an muskulären Beschwerden laboriert und frühestens im zweiten Relegationsspiel wieder einsatzfähig ist, hat Klaas alle Mann an Bord.