Aufstiegsrunde Regionalliga Südwest: TSG Balingen steigt auf

Die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest wurde heute entschieden. Drei Mannschaften kämpften um ein Ticket für die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Südwest. Im ersten Spiel trennten sich der 1. FC Kaiserslautern II und die TSG Balingen am Ende mit einem 1:1-Unentschieden. Am Freitag landete Türk Gücü Friedberg gegen den 1. FC Kaiserslautern II zum zweiten Match der Aufstiegsrunde einen 6:0-Heimsieg. Am heutigen Pfingstmontag kam es zum Finale zwischen der TSG Balingen und Türk Gücü Friedberg. Das Match endete mit einem Last-Minute-Sieg der TSG Balingen - 3:2. Damit ist die TSG Balingen in die Regionalliga Südwest aufgestiegen.