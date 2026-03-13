Aufstiegsrennen spitzt sich zu: Öpfingen fordert Holzschwang heraus

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Blaustein Blaustein SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH



Der TSV Blaustein geht als Schlusslicht mit nur sechs Punkten in dieses Duell und steht nach dem 0:2 gegen den SC Türkgücü Ulm sowie der 1:4-Niederlage beim FC Hüttisheim erneut unter Druck. Der SV Jungingen reist als Tabellenzwölfter mit 16 Punkten an, verlor zuletzt zwar 0:1 gegen die SGM Aufheim Holzschwang, hatte davor aber mit dem 2:1 bei der SG Öpfingen und dem 3:2 in Offenhausen ein deutliches Lebenszeichen gesetzt. Für Blaustein wäre ein Heimsieg fast schon Pflicht, um den Anschluss im Tabellenkeller nicht völlig zu verlieren. Jungingen kann sich dagegen mit einem Erfolg weiter von der Gefahrenzone absetzen und würde einen direkten Konkurrenten zusätzlich auf Distanz halten.



Die SGM Senden-Ay steckt mit zwölf Punkten auf Rang 14 fest, sammelte vor der Winterpause aber mit dem 3:1 gegen die TSG Ehingen und dem 3:1 gegen den SV Eggingen durchaus Achtungserfolge, ehe zuletzt ein klares 0:4 beim FV Asch-Sonderbuch folgte. Der SV Offenhausen steht mit 25 Punkten auf Platz acht und hat nach dem 2:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen einen ordentlichen Start ins neue Pflichtspieljahr hingelegt, nachdem zuvor beim 1:3 in Öpfingen und 1:1 gegen Aufheim-Holzschwang nicht alles gelungen war. Für die Gastgeber ist es ein wichtiges Heimspiel im Kampf gegen die Abstiegsplätze, weil jeder weitere Rückschlag die Lage verschärfen würde. Offenhausen kann mit einem Auswärtssieg wieder näher an die erweiterte Spitzengruppe heranrücken. Die SGM Senden-Ay steckt mit zwölf Punkten auf Rang 14 fest, sammelte vor der Winterpause aber mit dem 3:1 gegen die TSG Ehingen und dem 3:1 gegen den SV Eggingen durchaus Achtungserfolge, ehe zuletzt ein klares 0:4 beim FV Asch-Sonderbuch folgte. Der SV Offenhausen steht mit 25 Punkten auf Platz acht und hat nach dem 2:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen einen ordentlichen Start ins neue Pflichtspieljahr hingelegt, nachdem zuvor beim 1:3 in Öpfingen und 1:1 gegen Aufheim-Holzschwang nicht alles gelungen war. Für die Gastgeber ist es ein wichtiges Heimspiel im Kampf gegen die Abstiegsplätze, weil jeder weitere Rückschlag die Lage verschärfen würde. Offenhausen kann mit einem Auswärtssieg wieder näher an die erweiterte Spitzengruppe heranrücken.



SW Donau rangiert mit 19 Punkten auf Platz elf und braucht nach dem 0:1 bei der TSG Ehingen sowie dem 1:1 beim TSV Langenau wieder einen Dreier, um nicht tiefer hineingezogen zu werden. Der FV Asch-Sonderbuch ist mit 29 Punkten Sechster, gewann zuletzt überzeugend 4:0 gegen die SGM Senden-Ay und hatte davor mit dem 3:1 gegen den TSV Blaustein sowie dem 0:2 bei der SGM Aufheim Holzschwang ein wechselhaftes Bild abgegeben. Die Ausgangslage spricht leicht für die Gäste, die in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen bleiben wollen. Für SW Donau ist es zugleich ein Charaktertest, denn die Mannschaft braucht nach zuletzt magerer Ausbeute dringend wieder Stabilität.

Morgen, 15:30 Uhr SV Westerheim Westerheim TSV Langenau TSV Langenau 15:30 PUSH



Der SV Westerheim verteidigt mit 31 Punkten die Tabellenführung, musste zum Re-Start aber beim 1:2 gegen den SV Eggingen einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen. Der TSV Langenau ist mit 27 Punkten Siebter, setzte mit dem 3:1 bei der SG Öpfingen zuletzt aber ein starkes Ausrufezeichen und hatte schon zuvor beim 1:1 gegen SW Donau gepunktet, nachdem es vor der Pause ein furioses 10:2 gegen die SGM Senden-Ay gegeben hatte. Westerheim hat im Titelrennen keine große Fehlertoleranz mehr, weil SGM Aufheim Holzschwang und SG Öpfingen direkt im Nacken sitzen. Langenau kann mit einem weiteren Coup plötzlich wieder ganz nah an das Führungsquartett heranrücken. Der SV Westerheim verteidigt mit 31 Punkten die Tabellenführung, musste zum Re-Start aber beim 1:2 gegen den SV Eggingen einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen. Der TSV Langenau ist mit 27 Punkten Siebter, setzte mit dem 3:1 bei der SG Öpfingen zuletzt aber ein starkes Ausrufezeichen und hatte schon zuvor beim 1:1 gegen SW Donau gepunktet, nachdem es vor der Pause ein furioses 10:2 gegen die SGM Senden-Ay gegeben hatte. Westerheim hat im Titelrennen keine große Fehlertoleranz mehr, weil SGM Aufheim Holzschwang und SG Öpfingen direkt im Nacken sitzen. Langenau kann mit einem weiteren Coup plötzlich wieder ganz nah an das Führungsquartett heranrücken.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Eggingen Eggingen FC Hüttisheim Hüttisheim 15:00 live PUSH



Der SV Eggingen geht als Neunter mit 23 Punkten in dieses Heimspiel, kommt aber mit breiter Brust nach dem 2:1 in Westerheim, dem 6:0 bei der TSG Ehingen und dem 2:0 gegen den FC Burlafingen. Der FC Hüttisheim steht mit 30 Punkten auf Platz fünf und meldete sich eindrucksvoll zurück, zuletzt mit dem 2:0 bei der SGM Aufheim Holzschwang und davor mit dem 3:2 gegen die SG Öpfingen sowie dem 2:2 in Westerheim. Das ist eines der reizvollsten Duelle des Spieltags, weil beide Mannschaften mit guter Form anreisen und unterschiedliche Ziele verfolgen. Eggingen könnte mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte massiv verstärken, Hüttisheim will den Druck auf die ersten vier Plätze hochhalten. Der SV Eggingen geht als Neunter mit 23 Punkten in dieses Heimspiel, kommt aber mit breiter Brust nach dem 2:1 in Westerheim, dem 6:0 bei der TSG Ehingen und dem 2:0 gegen den FC Burlafingen. Der FC Hüttisheim steht mit 30 Punkten auf Platz fünf und meldete sich eindrucksvoll zurück, zuletzt mit dem 2:0 bei der SGM Aufheim Holzschwang und davor mit dem 3:2 gegen die SG Öpfingen sowie dem 2:2 in Westerheim. Das ist eines der reizvollsten Duelle des Spieltags, weil beide Mannschaften mit guter Form anreisen und unterschiedliche Ziele verfolgen. Eggingen könnte mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte massiv verstärken, Hüttisheim will den Druck auf die ersten vier Plätze hochhalten.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:00 PUSH



Der FC Burlafingen steht als Vorletzter bei elf Punkten und braucht nach dem 1:4 bei der TSG Ehingen, dem 0:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen und dem 0:5 gegen Westerheim dringend neue Hoffnung. Der SC Türkgücü Ulm hat bei einem Spiel weniger bereits 30 Punkte auf dem Konto, gewann zuletzt 2:0 in Blaustein und hatte davor mit dem 6:3 gegen Senden-Ay sowie der 1:2-Niederlage bei SW Donau eine Mischung aus Offensivwucht und Verwundbarkeit gezeigt. Für Burlafingen ist das eine enorme Herausforderung, weil die Gäste trotz ihres Nachholspiels schon auf Rang vier stehen und mit einem Sieg weiter nach oben schielen dürfen. Alles andere als ein Auswärtserfolg von Türkgücü wäre angesichts der Tabellenlage eine Überraschung. Der FC Burlafingen steht als Vorletzter bei elf Punkten und braucht nach dem 1:4 bei der TSG Ehingen, dem 0:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen und dem 0:5 gegen Westerheim dringend neue Hoffnung. Der SC Türkgücü Ulm hat bei einem Spiel weniger bereits 30 Punkte auf dem Konto, gewann zuletzt 2:0 in Blaustein und hatte davor mit dem 6:3 gegen Senden-Ay sowie der 1:2-Niederlage bei SW Donau eine Mischung aus Offensivwucht und Verwundbarkeit gezeigt. Für Burlafingen ist das eine enorme Herausforderung, weil die Gäste trotz ihres Nachholspiels schon auf Rang vier stehen und mit einem Sieg weiter nach oben schielen dürfen. Alles andere als ein Auswärtserfolg von Türkgücü wäre angesichts der Tabellenlage eine Überraschung.



Der TSV Kettershausen-Bebenhausen belegt mit 14 Punkten Rang 13 und verschaffte sich vor der Winterpause mit dem 5:0 bei der SG Öpfingen zwar keinen, wohl aber mit dem 3:2 gegen SW Donau und dem 1:0 gegen Asch-Sonderbuch wichtige Erfolgserlebnisse; zuletzt gab es allerdings ein 0:2 in Offenhausen. Die TSG Ehingen ist mit 20 Punkten Zehnter, reagierte auf das 1:3 in Senden-Ay stark und gewann danach 4:1 gegen Burlafingen sowie 1:0 gegen SW Donau. Für die Gastgeber ist es ein Schlüsselspiel im unteren Mittelfeld, weil ein Sieg den Abstand nach unten vergrößern würde. Ehingen kann sich mit einem Auswärtsdreier erst einmal deutlich aus der Gefahrenzone lösen und zugleich den Blick nach oben richten. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen belegt mit 14 Punkten Rang 13 und verschaffte sich vor der Winterpause mit dem 5:0 bei der SG Öpfingen zwar keinen, wohl aber mit dem 3:2 gegen SW Donau und dem 1:0 gegen Asch-Sonderbuch wichtige Erfolgserlebnisse; zuletzt gab es allerdings ein 0:2 in Offenhausen. Die TSG Ehingen ist mit 20 Punkten Zehnter, reagierte auf das 1:3 in Senden-Ay stark und gewann danach 4:1 gegen Burlafingen sowie 1:0 gegen SW Donau. Für die Gastgeber ist es ein Schlüsselspiel im unteren Mittelfeld, weil ein Sieg den Abstand nach unten vergrößern würde. Ehingen kann sich mit einem Auswärtsdreier erst einmal deutlich aus der Gefahrenzone lösen und zugleich den Blick nach oben richten.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH



Die SGM Aufheim Holzschwang geht als Tabellenzweiter mit 31 Punkten in dieses Spitzenspiel und hat nach dem 0:2 gegen Hüttisheim sowie dem 1:0 in Jungingen dennoch weiter beste Karten im Aufstiegsrennen. Die SG Öpfingen folgt mit 30 Punkten auf Rang drei, musste zuletzt beim 1:3 gegen Langenau Federn lassen, hatte davor aber mit dem 5:1 in Kettershausen-Bebenhausen und dem 2:1 in Asch-Sonderbuch ihre Klasse gezeigt. Dieses direkte Duell hat echtes Topspiel-Format, weil beide Teams mit einem Sieg nicht nur den Konkurrenten treffen, sondern vielleicht sogar die Spitze im Blick behalten oder zurückerobern können. Viel enger kann ein Aufstiegsrennen kaum sein – und genau deshalb trägt diese Partie schon Mitte März den Geschmack eines Schlüsselspiels.