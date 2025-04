Aufstiegsrennen spitzt sich zu: Kantersiege und Enttäuschungen in der A-Klasse 4

Tore: 1:0 Schönauer (36.), 2:0 Hallmannsecker (53.), 3:0 Gröbl (62.), 4:0 Gerr (88.).

„Es war ein souveräner Sieg, der hätte hoher ausfallen können“, erklärt Warngau-Coach Daniel Mayer, der das Spiel gegen das Tabellenschlusslicht im Vorhinein als Pflichtsieg deklariert hatte. Das erste Ausrufezeichen in einem einseitigen Spiel setzte Georg Schönauer eine Minute nach einem Bayrischzeller Dreier-Wechsel. Auch nach der Halbzeit änderte sich wenig an der Warngauer Überlegenheit.

Dennoch gelang es den Gästen, sich über den Kampf im Spiel zu halten. Am Ende wurde die Partie dennoch deutlich. „Letztendlich ist es für Warngau schon verdient ausgegangen, wir haben aber gut gekämpft“, erklärt Bayrischzell-Sprecher Lukas Leitner. Mit dem Sieg bleibt für Warngau eine kleine Restchance auf den fünf Zähler entfernten Relegationsplatz.

TSV Schliersee – TSV Irschenberg 3:1 (2:1)

Tore: 1:0 Dabic (21.), 2:0 Kolbinger (30.), 2:1 Tuschen (32.), 3:1 S. Fischer (79.). Gelb-rote Karte: Siegert (Irschenberg/89.). Nichts zu holen gab es für den TSV Irschenberg beim Aufstiegsanwärter TSV Schliersee. Obwohl Irschenberg gut startete, gelang den Hausherren nach einer Ecke der frühe Führungstreffer. In Folge eines Einwurfs stellte Schliersee auf 2:0. Unmittelbar daraufhin reagierten die Gäste mit einem Gegenschlag. „Wir sind dann recht zuversichtlich in die Halbzeit gegangen, da wir öfter auch das Momentum gehabt haben“, berichtet Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger, der seine Mannschaft nah am Ausgleich sah. Im zweiten Abschnitt wurde die Partie etwas zäh, ohne nennenswerten Chancen. Den Schlusspunkt setzte Schliersees Spielertrainer Sebastian Fischer, der mit dem 3:1 das Spiel entschied. „Es war ein ungefährdeter Sieg und danach fragt dich keiner mehr wie“, resümiert der Torschütze.

SF Fischbachau – SC Wall⇥1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Bucher (10./FE). Die SF Fischbachau haben gegen einen formstarken SC Wall einen wichtigen Dreier im Rennen um den Aufstieg geholt. Nach einem strittigen Elfmeter traf Stürmer Anton Bucher bereits nach zehn Minuten vom Punkt. Im zweiten Abschnitt warfen die Waller alles nach vorne und setzten die Sportfreunde in deren Hälfte unter Druck. „Die sind nur noch hinten drin gestanden und haben nur noch verteidigt, weil ein Angriff nach dem anderen von uns gerollt ist“, berichtet SC-Coach Peter Escher, bemängelt aber die Chancenverwertung. Es sei eine geschlossene Mannschaftsleistung gewesen. Aufgrund der zweiten Hälfte wäre wohl ein Unentschieden gerecht gewesen. „Am Ende war es ein etwas glücklicher Sieg, aber danach fragt keiner mehr“, resümiert auch Fischbachau-Trainer Hans Ostner.

TSV Hartpenning – SC Wörnsmühl⇥1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Klintzsch (62.), 1:1 Schneider (68.). Zeitstrafe: L. Noderer (TSV/43.). In einem intensiven Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und dem direkten Verfolger haben Hartpenning und Wörnsmühl die Punkte geteilt. Zu Beginn dominierten die Hausherren, zogen allerdings aus mehreren aussichtsreichen Chancen nichts Zählbares. „Man muss fairerweise sagen, wenn die in den ersten paar Minuten zwei Buden schießen, schaut das ganz anders aus“, sagt SC-Pressesprecher Marc Doll. Dennoch ging es torlos in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff traf Hartpenning zum 1:0, das wenig später durch einen abgerutschten Wörnsmühler Freistoß egalisiert wurde. „Ich bin etwas enttäuscht vom Ergebnis, aber vom Einsatz war das schon ein sehr gutes Spiel“, meint TSV-Trainer Wacco Schmid, der einzig die Chancenverwertung kritisiert. Eine hochwertige Partie, nach der beide Teams mit dem Punkt leben müssen.

TSV Weyarn – Türkspor Hausham⇥6:1 (4:0)

Tore: 1:0 Y. Molitor (6.), 2:0 Abele (14.), 3:0 Wacker (30./FE), 4:0 Y. Molitor (31.), 4:1 Majdic (52.), 5:1 Celik (68.), 6:1 Schreiner (78.). „Das war jetzt mal wieder wichtig“, sagt TSV-Coach Michael Hub zum 6:1-Kantersieg der Klosterdörfler gegen stark dezimierte Haushamer. Schon in der Anfangsphase einer fairen Begegnung zeichnete sich ein Spiel auf ein Tor ab. Folgerichtig traf Yanik Molitor nach einer Ecke zum frühen Führungstreffer.

Auch in der Folge dominierte das heimstärkste Team der Liga, sodass es zur Pause bereits 4:0 stand. Nach Wiederanpfiff fand Türkspor besser in die Partie und erzielte den Anschlusstreffer. Danach nahmen wieder die Hausherren das Heft in die Hand, sodass der Weyarner Sieg auch in der Höhe verdient war. „Wenn wir die Chancen machen, hätten wir auch noch höher gewinnen können“, meint Hub. Mit 20 Gegentoren aus den vergangenen drei Partien muss Türkspor sich nun vor allem auf die Defensive konzentrieren, wenngleich die Haushamer nicht in Vollbesetzung agierten.