Der TVD Velbert konnte wichtige Punkte holen und sich oben festsetzen. – Foto: Patrik Otte

Aufstiegsrennen in der Oberliga wird immer spannender Oberliga Niederrhein: Sechs Mannschaften finden sich mitten im Rennen um die Aufstiegsränge wieder, dahinter lauern die Verfolger.

In der Oberliga Niederrhein staht der 16. Spieltag ins Haus. Die SSVg Velbert konnte in ihrem Heimspiel gegen die TuRU Düsseldorf die Tabellenführung verteidigen. Dem KFC Uerdingen gelang es am Nachmittag nicht nachzuziehen und auch Ratingen 04/19 unterlag. Dafür konnte der TVD Velbert dreifach punkten und den vierten Tabellenplatz erobern.

Zumindest bis zum Sonntag schob sich Mitfavorit SSVg Velbert am Freitag wieder an die Tabellenspitze, durch den ungefährdeten Sieg gegen die Landeshauptstädter. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht SSVg Velbert – TuRU Düsseldorf 3:0

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Yusa-Semih Alabas (79. Joey Justin Gabriel), Tristan Duschke (59. Robin Urban), Noah Abdel Hamid, Yasin-Cemal Kaya, Yannick Geisler, Manuel Schiebener (63. Timo Mehlich), Ismail Remmo (79. Oguzhan Coruk), Cellou Diallo, Jonas Erwig-Drüppel, Robin Hilger (70. Patrick Schikowski) - Trainer: Dimitrios Pappas

TuRU Düsseldorf: Johannes Kultscher, Daniel Rey Alonso, Tolga Erginer (56. Kristijan Stefanovski), Maxwell Bimpeh (67. Yannick Wollert), Lukas Reitz, Niklas Harth, Atsushi Inoue, Oluremi Martins Williams, Batuhan Özden (71. Selcuk Yavuz), Erick Surmanski, Sahin Ayas - Trainer: Francisco Carrasco

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel) - Zuschauer: 430

Tore: 1:0 Ismail Remmo (21.), 2:0 Manuel Schiebener (42.), 3:0 Timo Mehlich (87.). ________________ Folgende Partien standen am Sonntag an Schonnebeck schießt Cronenberger SC ab

Die SpVg Schonnebeck hat einen Kantersieg im Kellerduell gegen den Cronenberger SC gefeiert. Mit 5:1 bezwang die Mannschaft von Dirk Tönnies den CSC und machte damit ordentlich Boden gut. Fünf Punkte beträgt nun der Abstand auf die Abstiegsplätze. Calvin Küper sorgte mit seinem Tor zum 1:0 früh für Selbstvertrauen, Robin Andre Brandner (29.) und Vojno Jesic (39., Foulelfmeter) konnten nachlegen. Zwar gelang Dominik Heinen kurz darauf der Anschlusstreffer für die Wuppertaler (41.), doch am ungefährdeten Sieg der Schwalben sollte das nichts mehr ändern. Stattdessen schraubten Nils van den Woldenberg (84.) und Ebeny Senior Nguimba (90.) in der Schlussphase das Ergebnis noch in die Höhe. SpVg Schonnebeck – Cronenberger SC 5:1

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Wilfried Sarr, Ebeny Senior Nguimba, Luca Nikolai (86. Malick-Montell Mourtala), Kevin Kehrmann, Robin Andre Brandner, Calvin Küper (77. Emmanuel Yeboah), Kingsley Sinclair (70. Kevin Barra), Vojno Jesic (46. Nils van den Woldenberg) - Trainer: Dirk Tönnies - Trainer: Ingo Christ

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Achraf Sealiti Troquesti Jaddi (46. Marten Meier), Finn Belzer (65. Nils Sebastian Bach), Lukas Trier, Niklas Burghard, Dominik Heinen, Mohammed El Gourari (46. Mike Osenberg), Ahmad Ali (75. Mátyás Jr Jurácsik), Phil Knop, Ilyas Vöpel (75. Cagri Karakus), Luka Sola - Trainer: Ferdi Gülenc - Trainer: Christian Bialke

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 315

Tore: 1:0 Calvin Küper (6.), 2:0 Robin Andre Brandner (29.), 3:0 Vojno Jesic (39. Foulelfmeter), 3:1 Dominik Heinen (41.), 4:1 Nils van den Woldenberg (84.), 5:1 Ebeny Senior Nguimba (90.) ________________ VfB Homberg holt Big Points

Ein wichtiger Sieg ist dem VfB Homberg im Heimspiel gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen gelungen. Der strauchelnde Regionalliga-Absteiger konnte sich nach einem Treffer von Ren Ishizaki knapp mit 1:0 durchsetzen. Mit nun 14 Punkten konnte der VfB im Klassement ein wenig aufholen, aber noch immer vier Zähler vom rettenden Ufer entfernt. VfB Homberg – ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0

VfB Homberg: Philipp Gutkowski, Dennis Abrosimov, Kaito Nakamikawa, Aaron Addo, Ahmed-Malik Uzun, Johannes Sabah, Justin Walker (93. Cedrik Hupka), Clinton Asare, Sakaki Ota (83. Noah Schulz), Ren Ishi­zaki (77. Georgios Touloupis), Samuel Owusu Addai (91. Thorsten Kogel) - Trainer: Stefan Janßen

ETB Schwarz-Weiß Essen: Stefan Jaschin, Pascal Kubina, Marvin Matten, Bünyamin Sahin, Frederik Lach, Dominik Reichardt, Giuliano Zimmerling, Matthias Tietz (69. Fatih Özbayrak), Noel Futkeu, Ferhat Mumcu (77. Junior Landry Dongue Tsanou), Prince Kimbakidila (65. Edisher Ugrekhelidze) - Trainer: Damian Apfeld - Trainer: Ulf Ripke

Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen) - Zuschauer: 390

Tore: 1:0 Ren Ishi­zaki (53.) ________________ TSV Meerbusch erkämpft Remis gegen VfB 03 Hilden

2:2-Unentschieden trennten sich der TSV Meerbusch und der VfB Hilden am Nachmittag. Hilden verpasste damit den Sprung auf Rang drei. Dabei hatte es zunächst nach Plan für den VfB begonnen: In der 34. Minute brachte Talha Demir die Gäste in Front. Kurz nach der Pause verhinderte ein starker Meerbuscher Keeper den 0:2-Rückstand des TSV. Als nach rund einer Stunde Len Heinson mit Rot den Platz verlassen musste, witterten die Hausherren noch einmal ihre Chance. Nach der Notbremse zirkelte Dennis Dowidat den fällig Freistoß passgenau in den Winkel zum Ausgleich (64.). Doch erneut konnte Hilden das Spielgeschehen zu seinen Gunsten drehen. Isaac Kang stellte auf 2:1 (75.), den verdienten Ausgleich besorgte kurz vor dem Schlusspfiff Oguz Ayan (84.). TSV Meerbusch – VfB 03 Hilden 2:2

TSV Meerbusch: Marvin Oberhoff, Janik Roeber, Memlan Darwish, Lukas van den Bergh (80. Yasar Emin Uzun), Daniel Hoff, Tom Meurer, Tim Nehrbauer (70. Ebenezer Amoah), Dennis Dowidat, Micah Cain (90. Emre Geneli), Oguz Ayan, Aaram Abdelkarim (59. Harumi Goto) - Trainer: Kevin Kreuzberg

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Robin Müller, Len Heinson, Nick Sangl, Nils Arne Gatzke (62. Patrick Percoco) (83. Marvin Brüggehoff), Talha Demir, Isaac Kang, Luca Jacob Klement Majetic, Fabian zur Linden, Pascal Weber (78. Salim El Fahmi), Gian-Luca Bühring (87. Chrisowalandis Papadopoulos) - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Leon Tiemer (Emmerich am Rhein) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Talha Demir (34.), 1:1 Dennis Dowidat (64.), 1:2 Isaac Kang (75.), 2:2 Oguz Ayan (84.)

Rot: Len Heinson (62./VfB 03 Hilden/) ________________ 1. FC Kleve gelingt der Coup in Krefeld

Der KFC Uerdingen hat am Sonntagnachmittag sein Heimspiel gegen den 1. FC Kleve in der Grotenburg mit 2:3 verloren und damit die Tabellenführung der Oberliga Niederrhein auch nach dem abgeschlossenen Spieltag an die SSVg Velbert abgetreten. Zum ausführlichen Spielbericht geht es hier. KFC Uerdingen 05 – 1. FC Kleve 2:3

KFC Uerdingen 05: Robin Udegbe, Vedran Beric, Sander Rau, Leonel Kadiata, Philipp Meißner, Levan Kenia (46. Maik Odenthal), Alexander Lipinski, Kevin Weggen (67. Kai-Bastian Evers), Maximilian Funk (46. Younes Mouadden), Gianluca Rizzo (72. Joshua Yeboah), Shun Terada (77. Pascale Talarski) - Trainer: Alexander Voigt

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Nedzad Dragovic, Kai Robin Schneider, Dano Evrard (70. Calvin Top), Niklas Klein-Wiele (90. Diwan Duyar), Nathnael Scheffler, Fabio Forster, Luca Thuyl (80. Mike Terfloth), Tim Haal, Pascal Hühner, Danny Rankl (90. Luca Plum) - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Kaarst) - Zuschauer:

Tore: 0:1 Luca Thuyl (21.), 1:1 Gianluca Rizzo (54.), 1:2 Kai Robin Schneider (58.), 2:2 Gianluca Rizzo (67.), 2:3 Mike Terfloth (90.+2) ________________

Sportfreunde Baumberg bejubeln Kantersieg

Die Sportfreunde Baumberg haben den Sportfreunden Hamborn 07 eine derbe Klatsche verpasst. Mit 0:5 mussten sich die Hamborner auf die Rückreise begeben. Maßgeblich am Baumberger Erfolg beteiligt war Baris Sarikaya, dem ein Dreierpack gelang (58./66./81.). Ebenfalls erfolgreich im Torabschluss waren Louis Klotz (65.) und Enes Topal (90.). Im Klassement belegt Baumberg nun den zehnten Platz, Hamborn steht mit 18 Zählern auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang. TSV Meerbusch – VfB 03 Hilden 2:2

Rot: Len Heinson (62./VfB 03 Hilden/) ________________ TVD Velbert rückt oben rein

Der TVD Velbert hat mit einem klaren 4:1-Erfolg den großen Aufschwung von Ratingen 04/19 vorerst gestoppt und seine eigene Position in der Spitzengruppe gefestigt. Die Gastgeber sind als Vierter nur noch einen Zähler hinter dem Dritten Ratingen. Das Spiel begann zunächst allerdings gut für die Gäste, die durch Tom Hirsch in Führung gingen. Doch nach einer halben Stunde folgte nicht nur der Ausgleich durch Björn Kluft, sondern auch eine Rote Karte gegen Ratingens Simon Busch. Davon erholten sich die Gäste nicht mehr. In der 55. Minute ging der TVD durch Denzel Oteng Adjei in Führung, deutlich machten den Sieg dann Klufts zweiter Treffer sowie der Schlusspunkt durch Jan-Niklas Forger. TVD Velbert – Germania Ratingen 04/19 4:1

TVD Velbert: Robin Offhaus, Maik Bleckmann, Alex Fagasinski, Jonas Haub, Noah Korczowski, Denzel Oteng Adjei (76. Marius Heck), David Glavas (80. Justin Härtel), Timo Brauer, Fabio di Gaetano (85. Nico Wolters), Florian Schikowski (74. Jan-Niklas Forger), Björn Kluft (85. Jan Niklas Pia) - Trainer: Kai Schwertfeger - Trainer: Markus Braasch - Trainer: Marcel Bastians

Germania Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Phil Spillmann, Mike Koenders, Tom Hirsch (77. Luca Marcello Paura), Erkan Ari (67. Melvin Ridder), Emre Demircan (67. Pierre Nowitzki), Gianluca Silberbach, Ali Can Ilbay (54. Leonard Bajraktari), Simon Busch, Yassin Merzagua, Ali Hassan Hammoud - Trainer: Christian Schütz - Trainer: Martin Hasenpflug - Trainer: Mauro Alfani

Schiedsrichter: Jennifer Groß Weege (Bocholt) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Tom Hirsch (17.), 1:1 Björn Kluft (31.), 2:1 Denzel Oteng Adjei (55.), 3:1 Björn Kluft (65.), 4:1 Jan-Niklas Forger (80.)

Rot: Simon Busch (36./Germania Ratingen 04/19/) ________________ SC Union Nettetal macht es gegen Kray deutlich

Union Nettetal macht weiterhin immer mal wieder von sich reden, diesmal durch einen klaren 4:0-Heimsieg gegen den FC Kray. Der Erfolg gegen den Essener Abstiegskandidaten sorgt dafür, dass sich die Nettetaler weiter in der oberen Tabellenhälfte festklammern. Mann des Nachmittags war diesmal eindeutig Morten Heffungs, der zwischen der 46. und 55. Minute einen sauberen Dreierpack ablieferte. Nur den letzten Treffer überließ der Angreifer, der auf bereits sieben Saisontreffer kommt, dann Peer Winkens. SC Union Nettetal – FC Kray 4:0

SC Union Nettetal: Maximilian Stefan Möhker, Nico Zitzen, Pascal Schellhammer, Leonard Lekaj, Jan Pöhler, Maximilian Köhler (76. Florian Heise), Peer Winkens, Drilon Istrefi (80. Markus Keppeler), Justin Coenen (46. Florian Wilhelm Wolters) (46. Morten Heffungs), Marc Rommel (76. Luca Adrians), Ahmetilhan Yavuz - Trainer: Lutz Krienen - Trainer: Andreas Schwan

FC Kray: Jan Fauseweh, Eunseok Ko, Duc Anh Nguyen Nhu, Odin Redier, Almedin Gusic, Ryota Nakaoka, Danilo Settimio Curaba, Eric Gweth, Joelle Cavit Tomczak, Luca Kazelis, Bubakarry Fadika - Trainer: Rudolf Zedi

Schiedsrichter: Gerrit Wiesner (Duisburg) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Morten Heffungs (47.), 2:0 Morten Heffungs (54.), 3:0 Morten Heffungs (56.), 4:0 Peer Winkens (68.) ________________ FSV Duisburg unterliegt auch im Kellerduell

Die Situation für den FSV Duisburg wird immer düsterer. Auch gegen den Aufsteiger MSV Düsseldorf konnte der FSV nicht punkten. Die Düsseldorfer nahmen nach einem Treffer von Oben Robert Molango kurz vor der Pause den Dreier mit in die Landeshauptstadt (44.). In der Tabelle steht der MSV zwar noch auf einem Abstiegsplatz, doch das rettende Ufer ist nur noch drei Zähler entfernt. Der FSV kann sich derweil schon fast von der Oberliga verabschieden. Mit mickrigen fünf Pünktchen stehen die Duisburger ganz unten im Klassement. FSV Duisburg – MSV Düsseldorf 0:1

FSV Duisburg: Nana Kwame Appiah, Blerton Muharremi, Emre Bayrak, Emre Sahin (89. Fabio Minino), Can Serdar (70. Vedad Music), Mehmet Zeki Tunc, Toni Markovic, Rinar Valyeyev (77. Ryo Matsutaka), Furkan Cakmak (46. Alihan Özcan) (68. Leotrim Kryeziu), Joshua Telesphore Kapenda

MSV Düsseldorf: Ayato Sato, Rafu Numakunai, Nihat Koray Tepegöz, Assani Lukimya-Mulongoti, Jaehyuk Lee (89. Ebrahim Omayrat), Kaies Alaisame (46. Mohamed Aaross), Oben Robert Molango (89. Amin Mohsen), Amin Bouzraa (77. Yassir Sadki), Ibuki Noguchi, King Samuel Manu, Anas El Morabiti - Trainer: Timo Haep - Trainer: Mohamed El Mimouni jr. - Trainer: Markus Haep - Trainer: Kevin Weber

Schiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Oben Robert Molango (43.) ________________ Monheim kommt zum Punkt in St. Tönis