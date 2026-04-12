Aufstiegsrennen in der Kreisliga 2: Spitzengruppe rückt wieder enger zusammen

Kirchdorf macht‘s mit Remis in Finsing möglich. Derweil holte Unterbruck nach vier Pleiten in Serie einen wichtigen Punkt für die Moral.

Das war eine Steilvorlage für die Kollegen aus dem Ampertal: Der SC Kirchdorf trotzte Finsing ein Remis ab – und die Verfolger Allershausen und Kranzberg nutzten die Chance und rückten näher an den Primus heran. FC Finsing – SC Kirchdorf 0:0. War es ein gewonnener Punkt? Oder waren es zwei verlorene Zähler? Da war sich Kirchdorfs Trainer Andreas Apold am Freitagabend nicht so ganz sicher. Klar, der SCK hatte gegen den Spitzenreiter gut mitgehalten und am Ende ein Remis ergattert, das dritte in Folge binnen gut einer Woche. „Hut ab vor meiner Mannschaft. Das war eine Topleistung, jeder hat sich reingehängt“, lobte der Coach, dessen Elf vor allem im zweiten Abschnitt dominiert hatte.

Bitter jedoch: Kurz nach dem Seitentausch hatte es nach einem Foul an Bastian Winklhofer einen Elfmeter gegeben, den Samuel Nierhaus an den Pfosten setzte (54.) – das wäre die große Chance gewesen. In der Folge wogte die Partie hin und her, Moritz Buchholz und Nertil Hoxhaj vergaben weitere gute Möglichkeiten. Andererseits hatten die Gäste eine Unterzahlsituation überstanden, nachdem sich Philip Czypull nach einem harten Foul eine Zeitstrafe eingehandelt hatte (39.). Doch die Finsinger wussten das nicht auszunutzen. In der Schlussphase hätte Christian Rickhoff dann fast noch das 1:0 für den FCF erzielt (87.). TSV Allershausen – FC Eitting 4:0 (2:0). Wussten die Verfolger diesen Finsinger Schnitzer zu nutzen? Der Tabellenzweite Allershausen jedenfalls erledigte seine Pflichtaufgabe und besiegte zu Hause das Schlusslicht deutlich. „Das war eine ordentliche Leistung“, betonte TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan. „Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Letztlich war der Erfolg gegen den FCE zu keiner Sekunde gefährdet – und noch dazu waren die Tore fein herausgespielt. Bei der Führung hatte Janis Kratzl das Spielgerät mit dem Rücken zum Tor angenommen, drehte sich und schloss ab (24.). Beim zweiten Treffer hatte Alexander Holzmaier die Kugel butterweich per Freistoß serviert, am Ende nickte Maciej Machi das Leder zielgerichtet ins Tor (30.). Vor dem 3:0 war Dario Turkman durchs Mittelfeld gedribbelt, ehe er das Leder schließlich aus 16 Metern unhaltbar in die Maschen drosch (67.). Und den 4:0-Endstand besorgte erneut Janis Kratzl, der eine feine Vorarbeit von Maurice Snip von der Seite im Zentrum veredeln konnte (80.). Damit verkürzten die Ampertaler den Rückstand auf Finsing auf drei Zähler. SV Kranzberg – SC Moosen 3:1 (1:1). Auch die Kranzberger Kicker sicherten sich drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Am Ende war es zwar kein völlig überzeugender Sieg, „aber wir haben eine Reaktion auf die jüngsten schlechten Leistungen gezeigt“, bilanzierte Sprecher Stephan Schikowski hinterher. „Es war ein erkämpfter, aber verdienter Sieg.“

Zunächst waren die Hausherren in Führung gegangen: Einen ersten Schuss konnte SCM-Keeper Lukas Mabey nur nach vorne abwehren, Thomas Kopp staubte ab (14.). Doch Moosen egalisierte postwendend: Nach einem Schubser im Strafraum gab es einen Elfmeter, den sich Maximilian Bauer nicht nehmen ließ (15.). Etwas Glück hatten die Kranzberger dann bei einem Moosener Lattentreffer in Durchgang eins, ehe der SVK nach dem Wechsel recht abgebrüht agierte und mit zwei Toren den Erfolg erzwang. Zum 2:1 traf Thomas Kopp mit einem Schuss aus 20 Metern (71.), bevor Blenet Ademi von der Strafraumkante Nutznießer einer zu kurz abgewehrten Ecke war (83.). Die größte Gäste-Chance vereitelte Christoph Nieder mit einer Glanzparade (78.). FC Moosinning II – FC Moosburg 1:1 (1:0). Das war ein klassischer Lucky Punch: In der 89. Minute traf Moosburg zum Ausgleich – und es war Spielertrainer Florian Bittner selbst, der den Seinen zumindest noch einen Zähler rettete. „Das war glücklich“, musste Bittner hinterher zugeben. „Aber von dem Punkt kann sich halt auch keiner was kaufen.“

Die Gäste ärgerten sich umso mehr, weil der Sieg locker drin gewesen wäre. Die Dreirosenstädter verstanden es jedoch nicht, ihre Feldüberlegenheit auszunutzen. Und so lief der FC Moosburg lange einem Rückstand hinterher, nachdem ein Verteidiger einen katastrophalen Rückpass auf Kopfhöhe gespielt hatte und Keeper Benjamin Prechtl diesen nicht vernünftig verwerten konnte. Manuel Gröber schlug noch einen Haken und schloss dann ins leere Tor ab (31.). In der Folge verteidigte Moosinning II mit Mann und Maus, zudem rettete Torwart Prechtl einmal großartig (50.). Ansonsten biss sich Moosburg am Gegner die Zähne aus. Am Ende ging Bittner mit nach vorne, nahm einen weiten Ball an, vernaschte zwei Verteidiger und traf zum 1:1 ins lange Eck. FCA Unterbruck – SV Eintracht Berglern 2:2 (1:1). Es war ein recht wildes Spiel, das für das Heimteam mit einem glücklichen Remis endete. „Unter dem Strich geht das Ergebnis schon in Ordnung“, sagte FCA-Spartenchef Christian Stanglmeir, der seiner Truppe „ein Kompliment“ aussprach. Denn die Rot-Weißen hatten in Unterzahl agieren müssen, weil Nicklas Hauptkorn nach einer Tätlichkeit, die Unterbruck als sehr fragwürdig ansah, mit Rot runter musste (74.). Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:1 für die Gäste. Doch in der Schlussminute erzwangen die Brucker noch den Ausgleich: Nach einem weiten Freistoß wurde Matthis Hayer am langen Pfosten sträflich allein gelassen, der dann zum 2:2 traf (90.+1).

In Hälfte eins hatte Florian Sirtl den FCA in Führung gebracht (11.). Doch die Eintracht drehte die Partie durch Michael Faltermeier (35./Freistoß aus 35 Metern) und Thomas Schmid (57.). Doch Unterbruck gab sich nicht auf und sicherte sich nach vier Niederlagen in Folge noch das Unentschieden.