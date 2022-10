Aufstiegsrennen in der B-Klasse 1: Der SV Kottgeisering vertraut auf Jugend und Kampfgeist Trainer Uwe Slowik: „Prima Burschen“

So könnte es auch mit dem Wunsch der Mannschaft klappen. Als absolutes Muss steht der Aufstieg zwar nicht auf dem Zettel. „Aber die Spieler haben Bock darauf, nach dem letzten Spieltag wieder mal einen Grund zum Feiern zu haben“, sagt Slowik. Der letzte Aufstieg in die A-Klasse ist vier Jahre her.

Kottgeisering will die Bonus-Punkte

Und so sieht es Slowik als wichtig an, auf dem ersten Platz in die Meisterrunde einzuziehen. Dass man da Punkte mitnehmen könne, dürfe man nicht unterschätzen. „Da trifft man auf die Top-Klubs einer anderen Gruppe. Gut, wenn man was auf dem Konto hat und nicht ganz so unter Druck steht“, sagt Slowik. Ethnikos Puchheim oder Grün-Weiß-Gröbenzell wären da mögliche Gegner der Kottgeisinger.

Mit der Saison ist man beim SVK zufrieden und insgesamt auch damit, wie sich die Mannschaft präsentiert. Fünf Spieler hat Kottgeisering von den A-Junioren holen können. „Prima Burschen“, lobt Slowik, der das Quintett bewusst in das kalte Wasser des Herrenbereichs geworfen hat. Was für ihn mit einschließt, Fehler nicht allzu hoch zu hängen. „Wenn du ihnen trotzdem das Vertrauen gibst, dann geben sie das auf dem Platz zurück.“ Gegen den FC Eichenau II wird das nötig sein. „Ein unangenehmer Gegner“, sagt Slowik. Da sei ein guter Start wichtig und eine Kottgeiseringer Tugend: „Kämpfen, kämpfen.“ (Hans Kürzl)