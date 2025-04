Aufstiegsrennen der Landesliga 1: Kosova patzt beim 1:4 gegen Born

Was ist das doch für ein Aufstiegsrennen in der Gruppe 1 der Landesliga Niederrhein! Immer wieder gab es an der Spitze Führungswechsel zwischen dem FC Kosova Düsseldorf und dem VfL Jüchen-Garzweiler - und auch der FC Remscheid lässt sich noch nicht wirklich abschütteln. Vor zwei Wochen gewannen die Jüchener dann das direkte Duell und zogen einen Zähler vorbei, seit Gründonnerstag ist Kosova wieder vorne, nach dem 0:0 gegen den DV Solingen bei paralleler Jüchener Niederlage in Holzheim. Am Sonntag nun gelang den Jüchenern ein vielleicht schon entscheidender Schlag.

Denn während die Jüchener in ihrem Heimspiel gegen die VSF Amern nichts anbrennen ließen und am Ende souverän mit 3:1 gewannen, lag der FC Kosova tatsächlich zur Pause beim SSV Bergisch Born bereits mit 0:3 hinten, unterlag am Ende mit 1:4. Damit ist der VfL Jüchen nun drei Zähler davongezogen. Wie das wirklich einzuschätzen ist, wird man aber erst wissen, wenn die Gemengelage noch klarer ist. Der Meister steigt direkt in die Oberliga auf, der Zweite nach aktuellem Stand wohl auch - daran sollte sich auch kaum noch etwas ändern. Aber da ist jetzt der Blick nach unten ebenfalls gefragt.

Jüchen wohl sieben Zähler vor Nichtaufstiegsplatz

Der FC Remscheid hat diese Vorlage der Düsseldorfer anders als der VfL Jüchen für sich nicht in vollem Umfang genutzt, kam bei TuRU Düsseldorf über ein 0:0 nicht hinaus. Damit beträgt der Rückstand der Bergischen, die so gerne wieder in der Oberliga mitmischen würden, auf Kosova fünf Spieltage vor dem Ende vier Zähler. Die Jüchener stehen damit wohl derzeit sieben Punkte vor dem Nichtaufstiegsplatz, aber Obacht: Die Jüchener müssen am letzten Spieltag noch zum direkten Duell beim FC Remscheid antreten, hätten dann sicher gerne immer noch ein so solides Polster.

So spielten die Teams am Sonntag

VfL Jüchen-Garzweiler – VSF Amern 3:1

VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Gerdts, David Alexandre Alves Oliveira, Sven Moseler, Tim Kosmala (64. Jannik Schulte), Vincent Zajaczkowski, Pascal Moseler (72. Matteo Giorgio Matz), Ben Venhaus, Reo Kamiyama (64. Alexander Hahn), Sebastian Wilms, Nils Friebe, Glayne Wago (79. Marco Lüttgen) - Trainer: Daniel Klinger

VSF Amern: Dominik Jakobs, Nico Wehner, Frederik Verlinden (85. Dominik Kleinen), Maik Lambertz, Maximilian Gotzen (85. Nick-Tijan Kleine), Yuta Sakamaki, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa, Lamin Fuchs (30. Tolga Arslan), Darius Strode - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Glayne Wago (10.), 2:0 Reo Kamiyama (19.), 3:0 Nils Friebe (83.), 3:1 Kouki Ozawa (90.)

SSV Bergisch Born – FC Kosova Düsseldorf 4:1

SSV Bergisch Born: Kevin Jason Kilter, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Yannik Noah Wylezol, Alexander Kelm, Alexander Eicker, Anouar Isaoui, Tristan Maresch, Furkan Kücüktireli, Aleksandar Stanojevic, Marvin Pak - Trainer: Tim Janowski

FC Kosova Düsseldorf: Robert Marabian, Enis Vila (48. Leonard Lekaj), Bujar Idrizi, Arton Tolaj, Taira Tomita (70. Mohamed Karma), Daniel Pfaffenroth (68. Besim Fazlija), Astrit Hyseni, Qlirim Koshtanjeva (47. Maximilian Stellmach), Oscar James Callan (48. Lejs Zenuni), Khalid Al-Bazaz, Fatlum Ahmeti - Trainer: Mohamed El Mimouni jr.

Schiedsrichter: Thimo Lau

Tore: 1:0 Bujar Idrizi (14. Eigentor), 2:0 Jan Luca Vom Stein (30.), 3:0 Aleksandar Stanojevic (34.), 3:1 Arton Tolaj (65.), 4:1 Anouar Isaoui (78.)

TuRU Düsseldorf – FC Remscheid 0:0

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Daniel Rey-Alonso, Alexander Beloshapkin, Gian Luca Iseni, Chihyun Jung, Emirhan Bülbül, Cihan Caliskan, Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga, Diyar Turan - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

FC Remscheid: Maurice Horn, Enes Tekin, Siyamend Alo, Nico Postic, Daniel Saibert, Antonio Zupo, Dominik Heinen, Germano Bonanno, Timo Leber, Phil Knop, Furkan Tasdemir - Trainer: Ferdi Gülenc

Schiedsrichter: Thorsten Tack