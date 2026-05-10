Aufstiegsrelegation für Garching nach 1:1 gegen Palzing endgültig vom Tisch

Spielerisch alles reingeworfen: Der Garchinger Thomas Niggl grätscht in den Ball. – Foto: Dieter Michalek

Garching vergab vier beste Chancen gegen Kellerkind Palzing. Das 1:1 besiegelte das Ende aller Aufstiegshoffnungen für den VfR.

Es war nicht das erste Mal, dass der VfR Garching an seiner eigenen Chancenverwertung gescheitert ist. Auch bei dem 1:1 (0:0) gegen das Kellerkind SVA Palzing haben die Garchinger die Punkte und damit die letzte Chance auf die Aufstiegsrelegation verspielt.

Heimbilanz nur mittelprächtig

Die Garchinger machten eigentlich ein gutes Spiel und erarbeiteten sich einige Chancen. Schon vor der Pause waren sie der Führung näher. In der 59. Minute bereitete Gottfried Agbavon den Führungstreffer von Leon Sternke vor. Und dann hatte der Stürmer beste Chancen, um mit dem 2:0 den Sack zuzumachen. Viermal standen die Garchinger alleine vor dem Kasten des SV Palzing, der demnächst Abstiegsrelegation spielen muss. Spielerisch war alles in Ordnung.

In der Schlussviertelstunde kam dann der Moment der Gäste, bei denen ein langer Ball vorn ankam. Marcel Radlmeier traf aus spitzem Winkel (79.) und stellte den Spielverlauf in gewisser Hinsicht auf den Kopf. Garching ließ zwei Punkte liegen, aber auch ein Sieg hätte nichts gebracht. Da der Zweite Moosinning sein Spiel gewonnen hatte, waren die Garchinger Restchancen auf die Aufstiegsrelegation endgültig dahin.

Für Trainer Mike Niebauer war das zuletzt eh kein realistisches Thema mehr. Passend zu dem letzten Heimspiel der Saison ist die Bilanz auf der Clubanlage an der Schleißheimer Straße allenfalls mittelprächtig. Fünf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen auf dem eigenen Platz sind zu wenig, um ganz vorn ein Wörtchen mitreden zu können. Der Schlüssel zu mehr als Tabellenmittelfeld wird in der nächsten Saison die offensive Durchschlagskraft sein. (um)

VfR Garching – SVA Palzing 1:1 (0:0). VfR: Dietrich, Eisl, Hölzl (81. Monetti), Kardum, Matzkowitz, Stefanovic (40. M. Niebauer), Landler, Sternke (71. Koliantzas), D. Niebauer, Niggl, Sostaric (76. Fellner), Agbavon. Tore: 1:0 Sternke (59.), 1:1 Radlmeier (78.). Schiedsrichter: Julian Dunkel (TSV 1860 München) – Zuschauer: 111.