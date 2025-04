Aufstiegsrelegation: Das ist die Lage in der Fußball-A-Liga

Dillenburg. Der SSC Burg II steht in der Fußball-A-Liga Dillenburg kurz vor der Meisterschaft. Maximal vier Zähler benötigt die Gruppenliga-Reserve noch, um Platz eins und den Aufstieg in die Kreisoberliga West in trockene Tücher zu legen. Dahinter entbrennt auf den letzten Metern ins Saisonziel ein Vierkampf um Relegationsrang zwei. Die besten Chancen hat der SV Herborn, die ersten Verfolger SG Roth/Simmersbach und TuS Driedorf haben den Aufsteiger auf der Zielgeraden aber noch im Blick. Und selbst für die SG Eschenburg II ist der Aufstiegszug trotz eines großen Rückstands noch nicht gänzlich abgefahren. Denn die Fieberkurve der SGE-Zweiten zeigt im Jahr 2025 steil nach oben.