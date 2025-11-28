In Gelsenkirchen strebt erneut Eintracht Erle in die Bezirksliga. In der vergangenen Saison scheiterte die Eintracht als Vizemeister in der Relegation. Auch künftig dürfte der Gelsenkirchener Vizemeister eine Aufstiegsrelegation bestreiten dürfen. – Foto: Sascha Skroblin

Aufstiegsregelung zur Bezirksliga in der Spielzeit 2026/27 Die Anzahl der Mannschaften, die eine Saison auf Kreisebene beenden, entscheidet, wie viele Aufstiegsplätze zur Bezirksliga der jeweilige Fußball-Kreis in der kommenden Saison erhält.

In der aktuellen Spielzeit 2025/26 befinden sich noch 2438 Mannschaften im Spielbetrieb, damit aktuell 13 Mannschaften mehr als die Spielzeit 2024/25 abgeschlossen haben. Da jedoch noch ein halbes Jahr aussteht, dürfte davon auszugehen sein, dass sich die Anzahl der Mannschaften weiterhin im Sinkflug befindet. Rein statistisch ist festzuhalten, dass der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) seit der Corona-Pandemie etwa zehn Prozent auf Kreisebene verloren hat. Damals nahmen noch etwa 2.700 Mannschaften am Spielbetrieb teil. In der Auswertung bedeuten die aktuellen Zahlen, dass es keine Veränderung bei der Aufstiegsregelung zur Bezirksliga geben dürfte. Sämtliche Kreise, die mehr als einen Aufsteiger zur Bezirksliga besitzen, halten stabil ihren Wert.

Der größte Fußball-Kreis Dortmund darf 2,5 Aufsteiger stellen. Zur Spielzeit 2026/27 wird die sog. "Dortmund-Liga", die eingleisige A-Liga, eingeführt, aus der künftig Platz 1 und 2 aufsteigen werden. Der Drittplatzierte darf in die Relegation gegen eine Mannschaft aus einem anderen Kreis. Die Fußball-Kreise Bochum, Recklinghausen, Ahaus/Coesfeld und Münster besitzen zwei Aufsteiger. 1,5 Aufsteiger haben derzeit Siegen/Wittgenstein, Paderborn, Unna/Hamm, Bielefeld und Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen ist tatsächlich noch die "spannendste" Frage. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Hagen beruhigende fünf Mannschaften, wodurch man derzeit die Nase vorne hat. Bei den Kleinst-Kreisen rutscht neben Beckum und Lüdenscheid nun auch Detmold in den Bereich, in dem eigentlich gar kein Direkt-Aufsteiger mehr zustehen würde. Doch wie bisher dürfte im FLVW die Regelung gelten, dass jeder Kreis mindestens einen Direkt-Aufsteiger stellen darf, egal wie klein.