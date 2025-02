Aufstiegsreform soll her: Der Osten steht (fast) komplett auf

Es ist eines der großen Reizthemen im deutschen Fußball: Die Aufstiegsregelung in die 3. Liga. Das Problem: Aus fünf Regionalligen können nur vier Teams aufsteigen. Nur die Meister der Regionalligen Südwest und West gehen sicher hoch, die Meister der übrigen Staffeln Nordost, Bayern und Nord wechseln sich in einem Rotationsprinzip jährlich mit Relegationsspielen um den Aufstieg ab. Für viele Viertligisten und deren Fans ein Unding. Der Tenor: Der Erfolg einer ganzen Saison hängt von lediglich zwei Spielen ab!

Die Klubs der Regionalliga Nordost haben nun die Initiative ergriffen und gehen fast geschlossen gegen die bestehende Aufstiegsregelung vor. Bis auf Viktoria Berlin stehen alle Vereine hinter dem Vorstoß "Aufstiegsreform 2025". Auf einer Podiumsdiskussion am Mittwoch beim Chemnitzer FC wollen die Ost-Klubs ihre Pläne der Öffentlichkeit vorstellen. Ziel ist es, dass sich der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) auf dem nächsten DFB-Bundestag im Herbst für eine Reformierung der Aufstiegsregelung stark macht.



"Der Fußball-Osten steht auf, um endlich gegen die strukturelle Benachteiligung zu kämpfen. Die Regionalliga Nordost ist längst zum Sammelbecken ostdeutscher Traditionsvereine geworden - mit zahlreichen ehemaligen DDR-Meistern und FDGB-Pokalsiegern. Jahr für Jahr zeigen die Zuschauerzahlen und TV-Quoten, welch enormes Interesse an diesen Clubs besteht, selbst in der vierten Liga. Doch während in anderen Regionalligen der Meister jedes Jahr direkt aufsteigt, bleibt der Nordost-Titelträger weiterhin benachteiligt", echauffiert sich Tommy Haeder, Geschäftsstellenleiter des Chemnitzer FC, in einem Beitrag im "Kicker".

Leidtragender der gültigen Aufstiegsregelung wäre aktuell Lok Leipzig. Die Lokisten liegen auf Meisterkurs in der Regionalliga Nordost, doch erst am Ende der Saison würden die Relegationsduelle gegen den Meister der Regionalliga Nord letztlich darüber entscheiden, ob es eine erfolgreiche Saison war, oder eben nicht. Cheftrainer Jochen Seitz hatte sich im Dezember im FuPa-Interview klar zur Thematik positioniert: "Das müsste anders geregelt werden, keine Frage. Da muss eine Lösung im Sinne des Fußballs gefunden werden. Egal, ob man nun in Deutschland ein Modell mit vier oder fünf Regionalligen anstrebt, ein Meister sollte auch aufsteigen. Gerade in der Regionalliga Nordost hast du so viele Traditionsklubs mit großer Wucht, denen es dadurch schwer gemacht wird, in die 3. Liga vorzustoßen. Es ist traurig, das zu sehen."