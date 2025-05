Der 1. FC Bocholt schließt sich der "Aufstiegsreform 2025" an. – Foto: Meiki Graff

"Aufstiegsreform 2025" - Weitere Vereine stoßen zur Initiative Mit dem FC Hansa Rostock, 1. FC Bocholt, SV Meppen und den Würzburger Kickers schließen sich weitere namhafte Vereine der "Aufstiegsreform 2025" an.

Vier weitere Vereine haben sich der "Aufstiegsreform 2025" angeschlossen, die sich dafür einsetzt, dass alle Meister der Regionalliga direkt in die 3. Liga aufsteigen sollen. Mit den neusten Zugängen wächst die Initiative weiter an und hat nun auch Bayern und den Norden erreicht. Mit dem FC Hansa Rostock ist zudem ein etablierter Drittligist mit von der Partie. Außerdem dabei: 1. FC Bocholt, SV Meppen und Würzburger Kickers.

Meister müssen aufsteigen. Punkt. Da sollte es eigentlich gar keine Diskussion geben, doch die ist seit Jahren - vor allem in den Regionalliga-Staffeln - allgegenwärtig. Während die Regionalliga West und die Regionalliga Südwest einen festen Aufstiegsplatz in die 3. Liga sicher haben, rotiert zwischen den Staffeln aus Bayern, Nord und Nordost ein weiterer Aufstiegsplatz. Die letzte dann noch offene Rang nach oben wird in einer Relegation ausgespielt. Das muss nicht sein, das soll nicht sein. So fordern es immer mehr Vereine. >>> Regionalliga-Initiative nimmt Fahrt auf

Was als Vorstoß der Teams aus der Regionalliga Nordost begann, hat sich in den vergangenen Wochen immer weiter in die Republik vorangearbeitet und namhafte Vereine aller Himmelsrichtungen haben sich der Initiative angeschlossen. Mit Dynamo Dresen und dem FC Hansa Rostock sind seit Kurzem zwei echte Zugpferde dabei. „Es ist ein starkes Zeichen, dass sich immer mehr Vereine unserer Initiative anschließen und hinter unseren Forderungen stehen – aus allen Teilen des Landes und auch erstmals aus der Regionalliga Bayern mit den Würzburger Kickers und der Regionalliga Nord mit dem SV Meppen. Das zeigt: Unsere Forderung nach einer fairen Aufstiegsregelung und der damit verbundenen Strukturreform wird nicht nur gehört, sondern auch geteilt", erklärt Tommy Haeder, Geschäftsstellenleiter des Chemnitzer FC, in einer Erklärung der Initiative. Planungssicherheit nicht gegeben