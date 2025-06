"Aufstiegsrecht werden wir nach reifer Überlegung nicht wahrnehmen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Der SV Vogelsang hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga Süd Ostbrandenburg gesichert. Mit beeindruckenden 59 Punkten aus 25 Spielen setzte sich die Mannschaft von Trainer Andreas Schmidt an die Spitze und krönte eine Saison, in der Konstanz, Teamgeist und Organisation den Unterschied machten.

Vom Vizemeister zum Champion

Die Zielsetzung vor der Saison war ambitioniert, aber realistisch. „Als Vorjahreszweiter wollten wir natürlich unsere Leistung bestätigen und hatten auch den Ansporn, uns weiter zu verbessern“, erklärt der Coach. „Von daher kann ich den Jungs dazu nur gratulieren, das Ziel erreicht zu haben.“ Mit einem Endspurt auf hohem Niveau und nur zwei Saisonniederlagen untermauerte die Mannschaft eindrucksvoll ihren Anspruch.

Konstanz auf allen Ebenen

Was letztlich den Ausschlag für die Meisterschaft gab, bringt Schmidt auf den Punkt: „Ausschlaggebend für die Leistung war die Konstanz im gesamten Kader über die Saison hinweg. Wir hatten die entsprechend Quantität als auch Qualität, um Ausfälle zu kompensieren.“ Der Zusammenhalt sei noch ausgeprägter gewesen als im Vorjahr, „man war entsprechend zielorientiert und immer fokussiert.“

Defensive Stabilität als Meisterformel

Ein Blick auf die Statistik der Gegentore – nur 23 in 25 Spielen – unterstreicht die Struktur im Spiel. Schmidt betont: „Es gab Konstanz in allen Bereichen und somit auch ein eingespieltes Team, was das Wesentliche war. Alle Bereiche – beginnend bei der Torhüterposition, der Abwehrreihe, das Mittelfeld und auch im Sturm – waren permanent gut organisiert und haben sich in jedem Spiel entsprechend angepasst.“ Seine persönliche Formel: „Der Sturm gewinnt die Spiele und die Abwehr gewinnt die Meisterschaft – das spiegelt genau die Saison der Mannschaft wider.“

Feierlaune und Planungssicherheit

Auch wenn der Ort und Termin noch nicht feststehen, ist klar: „Eine Abschlussfahrt ist derzeit in Planung und findet bestimmt statt“, sagt der Trainer. Die Saison soll auch neben dem Platz einen würdigen Ausklang finden.

Kein Aufstieg – und trotzdem ein voller Erfolg

Auf sportlicher Ebene wäre der Schritt in die Kreisoberliga durchaus machbar gewesen – doch der Verein entschied sich dagegen. „Das Aufstiegsrecht werden wir als Verein nach reifer Überlegung nicht wahrnehmen“, erklärt Schmidt. Gründe dafür gibt es mehrere: „Ca. 70 % der Spieler sind in Schichtarbeit tätig, was weite Fahrten in der Kreisoberliga einfach nicht realisierbar machen.“ Die Sorge: Ausfälle könne man nicht mehr kompensieren. Dennoch betont Schmidt: „Der Verein ist in seinen Strukturen aufgrund des starken Präsidiums und auch der guten Sponsoren gefestigt.“ Die Entscheidung fiel also nicht aus Mangel an Mut, sondern aus Verantwortungsgefühl für das Ganze.

Veränderungen stehen bevor

Zur kommenden Kadersituation kann Schmidt noch keine konkreten Aussagen treffen, bestätigt aber: „Es werden Veränderungen eintreten.“ Auch ohne konkrete Namen ist klar, dass man sich bereits auf die kommende Saison vorbereitet.

Die neue Herausforderung: Bestätigung

Mit Blick auf 2025/2026 steht eines fest: Leichter wird es nicht. „Das wird sicher eine schwere Saison, da nunmehr die Krone des Meisters über uns schwebt und Leistungen bestätigt werden sollten“, weiß der Trainer. Trotzdem bleibt der Optimismus ungebrochen: „Dennoch möchten wir mit Sicherheit und vor allem unseren Fans, Sponsoren, Unterstützern eine erfolgreiche Saison liefern – und vielleicht lässt sich der Erfolg bestätigen.“

Ein Verein mit Substanz – und Stolz

Mit einer Bilanz von 18 Siegen, fünf Unentschieden und nur zwei Niederlagen setzte sich der SV Vogelsang gegen starke Konkurrenz durch. Der Weg zum Titel war geprägt von Disziplin, Zusammenhalt und klugen Entscheidungen – auf und neben dem Platz. Auch ohne Aufstieg bleibt diese Saison ein leuchtendes Kapitel der Vereinsgeschichte.