Aufstiegsplatz in Sicht: Für den ASV Dachau ist ein Sieg Pflicht

Im Kampf um den Aufstieg dürfen David Dworsky und der ASV Dachau nicht noch weiter an Boden verlieren. – Foto: Habschied

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau haben den TSV Gaimersheim zu Gast. Wenn sie im Aufstiegskampf nicht weiter an Boden verlieren wollen, ist ein Pflichtsieg.

„Die Trainingswoche war sehr intensiv. Es gab Dinge, die uns im vergangenen Spiel nicht gefallen haben”, sagt ASV-Coach Matthias Koston und spielt auf die 1:2-Niederlage im Topduell gegen den SV Nord Lerchenau an. Die Dachauer mussten den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen und haben nun als Tabellenvierter zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Gegen Gaimersheim hofft Koston auf eine Steigerung – vor allem in vier Bereichen: „Unsere Schwerpunkte in der Trainingswoche waren Intensität, Zweikampfverhalten, Torschüsse und das Spiel in die Tiefe.” Hier sah der Coach am meisten Verbesserungspotenzial.

Unter der Woche arbeitete der ASV Dachau gezielt an den Punkten, die zum Restart der Fußball-Bezirksliga Nord nach der Winterpause noch nicht optimal gelaufen waren. Das soll sich am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Gaimersheim bereits auszahlen. Denn mit einer weiteren Niederlage könnte der Aufstiegsrelegationsplatz in weite Ferne rücken.

Kaum besser könnte die Personalsituation sein: Bis auf Stefan Aust (Leisten- und Adduktorenprobleme) sind alle Spieler fit. Koston muss einigen Spielern also erklären, dass sie nicht auflaufen werden. Ein Luxusproblem für den ASV für das Heimspiel gegen Gaimersheim.

Die Gäste reisen als direkter Tabellennachbar ins Sepp-Helfer-Stadion. Nach einem schwachen Saisonstart steigerten sich die Gaimersheimer im Laufe der Hinrunde. Schritt für Schritt kletterte das Team auf Rang fünf. Vor einer Woche trennten sich die TSV-Kicker im Lokalderby torlos vom FC Gerolfing.

Die Winterabgänge einiger wichtiger Spieler – darunter Hakan Düzgün (sechs Saisontore) – machen die Mannschaft aktuell schwer einzuschätzen. Auch für ASV-Coach Koston: „Trotzdem haben sie eine klare Spielidee. Ich zähle sie weiterhin zu den guten Bezirksliga-Teams.”

Das Hinspiel in Gaimersheim gewann der ASV mit 2:1. Auch damals war es ein enges Duell. „Es wird wieder ein hartes Stück Arbeit”, prognostiziert Koston und fügt an: „Ich erwarte eine Reaktion gegenüber dem vergangenen Wochenende.” Die werden die Dachauer benötigen, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten.