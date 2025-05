Aufstiegsplätze im Blick: Obwohl Polling-Trainer Erfolg hat, steht seine Unterschrift noch aus

Polling – Wenn einmal die Geschichte dieser Saison erzählt wird, bekommen die hellseherischen Fähigkeiten von Maximilian Jochner wohl ein eigenes Kapitel. Dem Übungsleiter des SV Polling war schon lange bewusst, dass seine Mannschaft bei der Vergabe der Aufstiegsplätze eine prominente Rolle einnehmen würde. „Ich habe es erwartet, da war ich noch kein Trainer.“ Das muss also weit im Sommer gewesen sein, denn erst Mitte September kam er beim Kreisligisten in Amt und Würden.

Bis dahin trug Wilhelm Link die Verantwortung. Nach sieben Partien der aktuellen Saison reichte er aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt ein. Seine Bilanz: Vier Siege und drei Niederlagen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, dass sich die Kicker vier Spieltage vor dem Saisonfinale auf Tabellenrang drei behaupten würden. Schon gar nicht, weil Jochner alles andere als einen glücklichen Start hinlegte. Drei Unentschieden und eine Niederlage verbuchte er in seinen ersten vier Spielen.

Dann platzte der Knoten und sein Team verabschiedete sich mit vier Siegen in Serie in die Winterpause. Nach dem Ende der Hinrunde standen die Pollinger als Neunter gerade so über dem Strich zu den Relegationsplätzen, doch mit dem Beginn des Frühjahrs wühlte sich die Mannschaft wie ein Maulwurf so langsam nach oben. Nur Spitzenreiter Münsing hat in der Rückrunde einen Punkt mehr geholt als der SVP.