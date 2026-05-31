Aufstiegsparty am Tivoli: Alemannia Aachens Zwote geht hoch in die Kreisliga A Kreisliga B1 Aachen: Alemannia Aachen II macht gegen Sparta Bardenberg den Deckel drauf und verhindert so ein Endspiel gegen Ritzerfeld. von Elmar Brandt · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Meister in der Kreisliga B: Alemannia Aachen II schafft den Sprung in die Kreisliga A. – Foto: Elmar Brandt

„Aufsteiger, Aufsteiger!“ Die Fans bejubelten die Alemannen. Ob erste oder zweite Mannschaft – egal. Aufstieg ist Aufstieg.

Für Dede Sasa ist es die Krönung seiner Zeit als Trainer der zweiten Mannschaft von Alemannia Aachen. Seit 2023 ist er für die Reserve der Schwarz-Gelben verantwortlich, Nach Platz drei in der ersten Kreisliga-C-Saison folgte im letzten Jahr der Aufstieg in die Kreisliga B. Und jetzt, nach dem das 2:1 (1:1) gegen Sparta Bardenberg vor etwa 250 Zuschauern, geht es hoch in die Kreisliga A. Auf dem Kunstrasen auf dem Parkdeck am Tivoli wurde gefeiert. Sasa wird nächste Saison wieder im Nachwuchsbereich arbeiten, wo er bei der Alemannia schon zwischen 2015 und 2023 tätig war.

Mit vier Punkten Vorsprung auf Union Ritzerfeld ist den Schwarz-Gelben die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Im Hemspiel gegen Sparta Bardenberg musste sie aber noch mal bis zum Schluss kämpfen. Weil der Gegner, Tabellenfünfter der Liga, alles dafür tat, um Union Ritzerfeld weiterhin im Aufstiegsrennen zu halten. In der 26. Minute gingen die Gäste nach einem Eckball in Führung. Der freistehende Dennis Steins köpfte ein. In der 31. Minute sorgte Kanishka Taher mit einem schönen Freistoß unter die Latte für den Ausgleich. Das umjubelte Siegtor zum 2:1 erzielte Julian Neuss in der 59. Minute.