Aufstiegsmärchen in Köngen? "Hat noch niemand in den Mund genommen"

Einstand in neuer Liga
Der TSV Köngen ist als Aufsteiger Tabellenführer der Landesliga, Staffel 2. Nach 16 Spielen stehen 36 Punkte und ein Torverhältnis von 35:24. Für Spielertrainer Domenic Brück liegt die Basis dafür früh in der Saison: „Der gute Saisonstart war aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, dass wir uns so schnell in der Liga zurecht gefunden haben.“ Schon an den ersten Spieltagen gewann Köngen in Maichingen 3:1, besiegte Sindelfingen 2:1 und setzte sich in Geislingen 2:1 durch.
Stolz auf Konstanz
Brück arbeitet seit anderthalb Jahren mit der Mannschaft – und spricht ungewöhnlich offen über seine Gefühle: „Ich arbeite jetzt 1 1/2 Jahre mit der Mannschaft zusammen und was diese Mannschaft Woche für Woche leistet und mit was für einer Konstanz sie auftritt, da ist das Wort Stolz sehr passend.“ Köngen gewann unter anderem 3:0 gegen Waldhausen, 4:1 in Bad Boll, 3:2 in Waldstetten und 2:0 in Sontheim. Selbst Rückschläge änderten nichts am Gesamtbild.
Frühe Reifeprüfung
Die ersten Gegner waren eine Standortbestimmung. „Unsere ersten Spielen waren gleich gegen Teams die seit Jahren in der Landesliga spielen und sogar vor nicht allzu langer Zeit in der Verbandsliga ran durften. Als wir diese Spiele erfolgreich für uns gestalten konnten war uns klar wir können gegen jeden Gegner mithalten.“ Für Brück ist deshalb jedes Wochenende besonders: „Für den TSV Köngen ist die Landesliga ein Highlight, da muss man dafür kein einzelnes Spiel als Highlight herauspicken.“
Doppelte Belastung
Brück verkörpert das Projekt auch persönlich. „Die Rolle als Spielertrainer seh ich persönlich als Königsdisziplin an.“ Er beschreibt den Spagat zwischen Teamführung und Eigenanspruch als permanenten Balanceakt: „Der Mannschaft den vollen Fokus zu schenken, dennoch auch auf sich selbst zu achten was Jahr für Jahr nicht einfacher wird ist oftmals schwer bis unmöglich unter einen Hut zu bringen.“ An ein Karriereende denkt er nicht. „Wie lange ich noch auf dem Platz stehen werde darüber mach ich mir momentan noch keine Gedanken. Ich bin glücklich darüber dass ich gesund bin und genieße einfach den Moment.“
Kader und Vorbereitung
Am 26. Januar startet die Vorbereitung ohne Trainingslager. Patrick Jasny verlässt den Verein, neu kommen Michael Rüttinger und Michele Ciro Corbisiero. „Schwerpunkt wird in den ersten Vorbereitungswochen ganz klar auf der körperlichen Verfassung liegen, damit steht und fällt alles. In den letzten Wochen werden wir dann in den Feinschliff gehen.“ Brück betont: „Mit dem Kader bin ich grundsätzlich zufrieden, was die Voraussetzung mit sich bringt dass hoffentlich alle gesund bleiben.“
Realistische Zielsetzung
Trotz Tabellenführung bleibt der Ton vorsichtig. „Das Wort Aufstieg hat in Köngen noch niemand in den Mund genommen, das wäre auch vermessen.“ Vorrang habe ein anderes Ziel: „Unser sportliches Ziel die Klasse zu halten sollten wir hoffentlich schnell unter Dach und Fach bringen, alles weitere lassen wir auf uns zukommen.“
Lehren aus Niederlagen
Zweimal verlor Köngen – und jeweils deutlich, zuletzt 0:4 gegen Ehningen und 0:6 in Eislingen. „Das sollte uns in dieser Art und Weise nicht mehr passieren.“ Brück fordert mehr Führung auf dem Platz: „In solchen Spielen müssen sich unsere Führungsspieler noch mehr herauskristallisieren damit unser junges Team nicht den Halt verliert.“
Die Tabelle zeigt dennoch ein klares Bild: Der Aufsteiger steht vorne – getragen von Konstanz, Selbstvertrauen und einem Trainer, der sichtbar stolz ist.