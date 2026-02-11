Aufstiegsmärchen in Köngen? "Hat noch niemand in den Mund genommen"

Einstand in neuer Liga

Der TSV Köngen ist als Aufsteiger Tabellenführer der Landesliga, Staffel 2. Nach 16 Spielen stehen 36 Punkte und ein Torverhältnis von 35:24. Für Spielertrainer Domenic Brück liegt die Basis dafür früh in der Saison: „Der gute Saisonstart war aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, dass wir uns so schnell in der Liga zurecht gefunden haben.“ Schon an den ersten Spieltagen gewann Köngen in Maichingen 3:1, besiegte Sindelfingen 2:1 und setzte sich in Geislingen 2:1 durch. Stolz auf Konstanz

Brück arbeitet seit anderthalb Jahren mit der Mannschaft – und spricht ungewöhnlich offen über seine Gefühle: „Ich arbeite jetzt 1 1/2 Jahre mit der Mannschaft zusammen und was diese Mannschaft Woche für Woche leistet und mit was für einer Konstanz sie auftritt, da ist das Wort Stolz sehr passend.“ Köngen gewann unter anderem 3:0 gegen Waldhausen, 4:1 in Bad Boll, 3:2 in Waldstetten und 2:0 in Sontheim. Selbst Rückschläge änderten nichts am Gesamtbild.

Frühe Reifeprüfung

Die ersten Gegner waren eine Standortbestimmung. „Unsere ersten Spielen waren gleich gegen Teams die seit Jahren in der Landesliga spielen und sogar vor nicht allzu langer Zeit in der Verbandsliga ran durften. Als wir diese Spiele erfolgreich für uns gestalten konnten war uns klar wir können gegen jeden Gegner mithalten.“ Für Brück ist deshalb jedes Wochenende besonders: „Für den TSV Köngen ist die Landesliga ein Highlight, da muss man dafür kein einzelnes Spiel als Highlight herauspicken.“ Doppelte Belastung

Brück verkörpert das Projekt auch persönlich. „Die Rolle als Spielertrainer seh ich persönlich als Königsdisziplin an.“ Er beschreibt den Spagat zwischen Teamführung und Eigenanspruch als permanenten Balanceakt: „Der Mannschaft den vollen Fokus zu schenken, dennoch auch auf sich selbst zu achten was Jahr für Jahr nicht einfacher wird ist oftmals schwer bis unmöglich unter einen Hut zu bringen.“ An ein Karriereende denkt er nicht. „Wie lange ich noch auf dem Platz stehen werde darüber mach ich mir momentan noch keine Gedanken. Ich bin glücklich darüber dass ich gesund bin und genieße einfach den Moment.“