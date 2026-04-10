Aufstiegskurs mit Fragezeichen

Die SG 74 Hannover geht als Tabellenzweiter in das Heimspiel des 26. Spieltags, hat zuletzt jedoch Punkte liegen lassen. TuS Kleefeld reist nach einem Erfolgserlebnis mit neuem Selbstvertrauen an.
Manchmal sind es die Spiele, in denen sich der Druck leise, aber spürbar verdichtet. Für die SG 74 Hannover gilt das vor dem Heimspiel gegen TuS Kleefeld mehr denn je. Nach dem 3:3 gegen den TSV Bemerode hat der Tabellenzweite im Aufstiegsrennen an Präzision eingebüßt – zumindest ergebnistechnisch.
Mit 48 Punkten bleibt Hannover erster Verfolger von Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, die offensive Bilanz von 72 Treffern spricht weiterhin für sich. Doch das jüngste Unentschieden hat gezeigt, dass Dominanz nicht automatisch in maximale Ausbeute mündet.
Ganz anders die Ausgangslage bei TuS Kleefeld. Der 2:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Anderten verschaffte dem Tabellendreizehnten nicht nur drei Punkte, sondern auch neues Selbstvertrauen im Abstiegskampf. Mit nun 22 Punkten bleibt die Situation angespannt, doch der Anschluss ist gewahrt.
Die Ausgangslage vor dieser Partie scheint eindeutig, und doch trägt sie eine gewisse Spannung in sich. Hannover steht in der Pflicht, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und im Rennen um die Spitze keine weiteren Punkte einzubüßen. Kleefeld dagegen reist mit neu gewonnener Zuversicht an – und mit der leisen Hoffnung, dass gerade jene Spiele eine eigene Dynamik entwickeln, in denen die Kräfteverhältnisse vermeintlich klar verteilt sind.
So ist es ein Duell, das weniger von der Ausgangslage lebt als von der Frage, wer sie besser auszuhalten vermag.