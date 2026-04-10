Aufstiegskurs mit Fragezeichen SG 74 Hannover empfängt TuS Kleefeld – Favorit unter Zugzwang von red · Heute, 13:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Die SG 74 Hannover geht als Tabellenzweiter in das Heimspiel des 26. Spieltags, hat zuletzt jedoch Punkte liegen lassen. TuS Kleefeld reist nach einem Erfolgserlebnis mit neuem Selbstvertrauen an.

Manchmal sind es die Spiele, in denen sich der Druck leise, aber spürbar verdichtet. Für die SG 74 Hannover gilt das vor dem Heimspiel gegen TuS Kleefeld mehr denn je. Nach dem 3:3 gegen den TSV Bemerode hat der Tabellenzweite im Aufstiegsrennen an Präzision eingebüßt – zumindest ergebnistechnisch. Mit 48 Punkten bleibt Hannover erster Verfolger von Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II, die offensive Bilanz von 72 Treffern spricht weiterhin für sich. Doch das jüngste Unentschieden hat gezeigt, dass Dominanz nicht automatisch in maximale Ausbeute mündet.