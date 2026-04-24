Aufstiegskurs HSC: Gegen Eintracht Braunschweig U23 zählt nur ein Sieg

– Foto: Horst Vogler

Der nächste Spieltag in der niedersächsischen Oberliga steht an. Der Heeslinger SC empfängt im eigenen Stadion die U23 der Eintracht Braunschweig. Die Partie wird am Sonntag um 15 Uhr im Waldstadion angepfiffen.

Das Heeslinger Team verbuchte am vergangenen Spieltag einen starken 3:0-Sieg gegen Rehden und kann also am Wochenende stolz und selbstbewusst den Gegnern auf eigenem Rasen gegenübertreten. Braunschweig musste dagegen zuletzt eine 1:2-Niederlage in Kauf nehmen. Das Hinspiel zwischen den direkten Konkurrenten ging mit 2:1 an das Team von Trainer Malte Bösch.

Die Bösch-Elf belegt zurzeit Platz zwei und hat Kurs auf den Sprung in die Regionalliga genommen. Mit einem Sieg gegen den elften der Oberligatabelle am Sonntag können es die Heeslinger aus eigener Kraft in die Relegation schaffen. Denn der direkte Verfolger des HSC, FC Germania Egestorf-Langreder, hat zuletzt durch ein 2:2-Unentschieden gegen den TSV Wetschen lediglich einen Punkt mit nach Hause gebracht und damit den Abstand zum HSC in der Tabelle vergrößert.

Hinspiel gegen Braunschweig gewinnt Heeslinger SC knapp



Der HSC-Coach erinnert sich noch gut an die Partie in der Hinrunde gegen die Eintracht. „Das erste Punktspiel des Jahres war gegen Braunschweig. Das haben wir ziemlich knapp gewonnen. Die Eintracht ist ein sehr guter und spielstarker Gegner mit vielen jungen Spielern. Sie werden uns sicher alles abverlangen“, weiß Malte Bösch.

Fest steht außerdem, dass die Eintracht an den letzten verbleibenden Spieltagen der Saison dringend Punkte sammeln muss und dafür alle Kräfte mobilisieren wird. Bösch und sein Team haben sich vorgenommen, den Schwung aus den beiden vergangenen erfolgreichen Partien in das Duell gegen Braunschweig mitzunehmen und ein gutes Spiel zu zeigen.

„Wir wissen aber auch, dass es sicherlich keine leichte Aufgabe wird“, so Bösch weiter, der in der anstehenden Partie auf Lasse Schumacher und Omar Kujabi krankheitsbedingt verzichten muss.



