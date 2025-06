Aufstiegskrimi in Teglingen - der SV Eltern steigt auf

Teglingen, Relegation, Flutlicht - es war angerichtet für einen dieser legendären Fußballabende, über die man sich noch lange bei Pommes und Pils unterhält. Und was die gut 700 Zuschauer dann auf dem Platz zwischen dem SV Adler Messingen und dem SV Eltern geboten bekamen, war Werbung für den emsländischen Fußball. Intensiv, emotional, eng und mit einem Sieger, der Geschichte schreibt: Der SV Eltern steigt erstmals in die Emslandliga auf.

Dabei begann alles ganz nach dem Geschmack der Messinger Fans. Die Adler flogen an, pressten früh, zwangen Eltern zu Fehlern. Man hatte fast das Gefühl, als ob die Kulisse den SV Eltern ein wenig lähmte. Doch das war nur die berühmte Anfangsnervosität. Denn kaum hatte sich das Spiel beruhigt, zeigte der SV Eltern, warum man überhaupt an diesem Abend in Teglingen war. Mit dem ersten wirklich sauber ausgespielten Angriff legte Kai Brinkhaus quer, Tom Krauß hatte keine Mühe - 0:1 in der 9. Minute. Der Jubel? Grenzenlos!

Offene Visiere, große Szenen

Was danach folgte, war Relegationsfußball vom Feinsten. Kein Taktieren, keine abwartende Haltung. Beide Teams spielten mit offenem Visier. Adler Messingen hatte noch vor der Pause per Freistoß eine Großchance, doch SVE-Keeper Malvin Willen ließ sich nicht überlisten, ein Reflex wie aus dem Lehrbuch, im richtigen Moment. Und so ging’s mit der knappen Führung in die Pause.

Der Sturm, der Jubel, der Anschluss

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte: mit einem Sturmlauf der Gastgeber. Eltern wankte, aber fiel nicht. Und dann, wie aus dem Nichts, das 0:2: Rolfes setzte sich durch, Schnebeck schob ein – der SV Eltern im Freudentaumel. Noch 14 Minuten auf der Uhr. Aber wer jetzt dachte, Adler Messingen würde die Flügel hängen lassen, der kennt die Emsländer schlecht. Denis Brüggemann traf per Flschschuss zum 1:2 (84.), und plötzlich wurde’s wieder richtig laut im Stadion.