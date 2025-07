Aufstiegskandidat Nummer eins: Trainer der 3. Liga sehen 1860 München als Top-Favorit

München – Startet beim TSV 1860 München der große Angriff auf die 2. Bundesliga? Zumindest die Neuzugänge lassen die Fans von einer Rückkehr des Traditionsvereins träumen. Kevin Volland, Florian Niederlechner und Sigurd Haugen sind nur drei der neun Neuen bei den Löwen. In Giesing hält man sich aber noch zurück. „Das A-Wort werde ich nicht in den Mund nehmen. Aber natürlich wollen wir oben mitspielen“ , sagte zuletzt Sportchef Dr. Christian Werner auf dem Fanfest des Traditionsvereins.

Die Auftaktpartie der 3. Liga verspricht ein absoluter Kracher zu werden. Das Spiel der Löwen gegen Rot-Weiss Essen wird eine echte Standortbestimmung für beide Seiten. Im mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauften Stadion an der Hafenstraße können sich die Löwen auf eine heiße Atmosphäre einstellen. 2500 Fans aus München werden erwartet, das Gästekontingent ist bereits voll ausgeschöpft.

Brinkmann und Glöckner halten sich zurück, Döhring setzt nicht auf 1860

Die Trainer der 3. Liga zeigen sich beeindruckt vom Transfer-Sommer der Löwen. So sagte Hoffenheim II-Trainer Stefan Kleineheismann gegenüber liga3-online: „Die Löwen haben sich generell gut verstärkt und mit Kevin Volland sowie Florian Niederlechner zwei qualitativ gute und vor allem sehr erfahrene Spieler geholt, die – wenn sie von Verletzungen verschont bleiben – die Liga prägen werden.“

Nur zwei der 20 Trainer zählten das Team von Patrick Glöckner nicht zu ihren Aufstiegskandidaten. Daniel Brinkmann, Trainer von Hansa Rostock, wollte keine Nennungen abgeben. Außerdem zählte Wiesbadens Nils Döhring die Sechzger nicht zu seinem Favoritenkreis. Der SVWW-Coach wählte Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen und den 1. FC Saarbrücken. Glöckner selbst wollte seine Favoriten bisher nicht bekanntgeben.

Investoren-Deal platzt, Euphorie bleibt – Schafft 1860 den großen Sprung?

Ob die Löwen im Mai 2026 wirklich die Rückkehr in die 2. Bundesliga feiern dürfen, bleibt abzuwarten. Die Euphorie in Giesing ist bereits jetzt größer als die Jahre zuvor – auch der geplatzte Investoren-Deal konnte diese nur leicht lindern, zumindest in sportlicher Hinsicht. Die Fans des Traditionsvereins wissen jedoch auch, dass bei Sechzig immer alles passieren kann und auch der beste Kader manchmal nicht reicht.