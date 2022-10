– Foto: Andreas Santner

Aufstiegskandidat Laupheim zeigt sich eiskalt TSV Riedlingen – FV Olymia Laupheim 0:2 (0:1)

Auf tiefem, aber gut bespielbarem Rasen sahen die 250 Zuschauer im Riedlinger Donaustadion eine spielerisch sehr gute Landesligapartie. Nach 90 intensiven und spannenden Minuten sicherten sich die abgebrühten und gut organisierten Gäste die drei Punkte und übernahmen die Tabellenführung. Die Rothosen dagegen fallen trotz guter Vorstellung auf Platz 10 zurück.

Bereits bei der Platzwahl blieben die Gäste Sieger, so dass der TSV zunächst in die „falsche“ Richtung spielten. TSV-Coach Markus Keller setzte erstmals in dieser Saison auf ein 5-4-1 gegen offensivstarke Laupheimer. Die Anfangsphase gehörte klar den Olympianern. Der Ball lief sicher durch die blau-weißen Reihen und auch gefährlich vors TSV-Tor. Nach acht Minuten rettete Hermanutz stark bei einem Schuss aus halbrechter Position. Wenige Minuten später musste Sontheimer einen Nachschuss auf der Torlinie klären. Die erste Offensivaktion der Rothosen war ein Schuss von Schoppenhauer in der 18. Minute, der aber von der massiven Abwehrreihe der Gäste geblockt wurde. Dann war erneut Hermanutz gefordert, als er eine Eins-gegen-Eins-Situation klären musste und den Ball im Nachfassen vor dem einschussbereiten Vogel sichern konnte. In der 25. Minute hätte die TSV-Führung fallen müssen, als Dennis Altergot seinen Sturmpartner Schoppenhauer auf die Reise schickte, doch dieser ebenfalls im Eins-gegen-Eins an Laupheims Aumann scheiterte. Dann zirkelten die Gäste einen Freistoß aus 18 Metern aufs Tordach. Ein Freistoß von Felix Schmid wurde per Kopf geklärt, ein Distanzschuss von Münz war sichere Beute von Aumann. Eine Einzelaktion von Gäste-Stürmer Vogel beendete dann eine tolle erste Hälfte: im Robben-Stil kurvte er vom linken 16er-Eck nach innen und zentrierte den Ball unhaltbar in den rechten Torwinkel – 0:1 (45. Minute). In der zweiten Hälfte überließen die Laupheimer dem TSV zumeist die Spielkontrolle und verließen sich auf ihre bombensichere Abwehr, jedoch immer auf den entscheidenden Konter lauernd. Diesen Konter setzten die Gäste in der 82. Minute. Der agile Vogel chipte den Ball nach innen, den Gnandt am 5er ins Tor grätschte. Dazwischen hätten die Rothosen durchaus den Ausgleich verdient gehabt, erarbeiteten sie sich doch immer wieder Möglichkeiten. In der 52. Minute setzte Münz eine Direktabnahme zu hoch an. Dann klaute Altergot auf rechts den Ball, doch seinen Schuss aus spitzem Winkel klärte Aumann reflexartig mit der Hand zur Ecke. Nach einer Ecke in der 65. Minute kam Schoppenhauer aus 16 Metern zum Schuss, doch der ging knapp links vorbei. Dann bewahrte erneut Hermanutz sein Team vor der Entscheidung, als er eine Eins-gegen-Eins-Chance der Gäste zunichtemachte. Nach der beschriebenen 0:2-Vorentscheidung klatschte ein Ragg Kopfball von der Unterkante der Latte ins Feld zurück (85. Minute). Bei einer letzten TSV-Chance von Ragg war aber Aumann wieder nicht zu überwinden und klärte den Schuss links vor dem Tor per Handabwehr. So blieb es beim Olympia-Sieg.

Tore: 0:1 - Marc Vogel (45. min) 0:2 - Noah Gnandt (82. min)