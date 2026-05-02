Aufstiegskandidat ISC Fürth verlängert mit Ogün Hanci In der B-Liga liegt der ISC Fürth auf Aufstiegskurs +++ VfR Bürstadt macht ein Geschenk +++ Trainer Martin Göring erwartet keine Wunderdinge von seinem VfB Lampertheim. von Matthias Bähr · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Bergstraße. Nach dem 3:1-Heimsieg über den TSV Gras-Ellenbach ist der SV Kirschhausen in der B-Liga auf dem besten Weg, den Klassenerhalt direkt unter Dach und Fach zu bringen. „Nach der 0:2-Niederlage in Gronau habe ich eine Reaktion von meiner Mannschaft eingefordert und habe sie prompt bekommen“, lobt SVK-Trainer Sascha Schmitt, der nun im Heimspiel am Sonntag gegen den SV Zwingenberg nachlegen will.

Morgen, 15:00 Uhr SV Kirschhausen Kirschhausen SV Eintracht Zwingenberg Zwingenberg 15:00 PUSH

Als die Kirschhäuser im Oktober 2025 in Zwingenberg mit 2:4 verloren, war noch vieles anders. Da hieß ihr Trainer Miguel da Silva, und da standen die beiden zweifachen Torschützen Baris Özden und Bilen Yagiz im Gegensatz zu heute noch in Diensten der Zwingenberger.

„Unser Ansporn ist es natürlich, drei Punkte zu holen“, hofft Schmitt auf einen Heimsieg. Während Mario Helfert urlaubt, kehrt Jona Becker, nachdem er seine Handverletzung auskuriert hat, in den Kader zurück.



Seit ein paar Tagen steht fest, dass Ogün Hanci den ISC Fürth auch in der nächsten Saison trainieren wird und möglicherweise in eine A-Liga-Runde mit vielen Zugängen geht. Doch nach der 2:4-Heimniederlage gegen den VfR Bürstadt wackelt der Aufstieg; der ISC hat noch zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Konkurrenz aus Zotuzenbach und Bürstadt. „Jedes Mal, wenn wir Rückschläge hinnehmen mussten, hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt. Ich bin mir sicher, dass dies erneut der Fall sein wird“, hofft Hanci auf einen Dreier bei der Tvgg Lorsch II.



