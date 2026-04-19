Aufstiegskandidat Garching plötzlich im Abstiegskampf

Der VfR Garching verliert deutlich mit 2:5 in Rohrbach. Nur fünf Punkte trennen den Ex-Aufstiegskandidaten noch vom Abstieg.

Die Bezirksliga Nord ist eine ziemlich wilde Liga und die könnte gerade zum Albtraum für die Garchinger Fußballer werden. In der Winterpause zählten sie zu den heißen Kandidaten für die Landesliga und nun werden sie durchgereicht. Nach dem 2:5 (1:4) in Rohrbach haben die Garchinger nur noch fünf Zähler Abstand zur Abstiegszone.

Rohrbach ist die Festung der Liga, denn auf dem Platz hat noch keine Gastmannschaft gewinnen können. Der Versuch der Garchinger hatte sich mit einem 1:4 zur Pause praktisch schon erledigt.

Der VfR zeigte in der ersten Hälfte eine ziemlich enttäuschende Begegnung und lag auch in der Höhe verdient hinten. „Wir haben immer wieder in den falschen Momenten die falschen Entscheidungen getroffen“, sagte Trainer Mike Niebauer.

In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste dann besser und kamen gut eine Viertelstunde vor dem Ende zum zweiten Treffer. „Wenn wir das Tor früher erzielen, hätte noch einmal etwas gehen können“, bilanzierte der Garchinger Trainer. Er sagte aber auch selbstkritisch, dass die Leistung der Mannschaft über die kompletten 90 Minuten zu schwach war.

Mit dem pompösen Sieg hat Rohrbach die Garchinger überholt und jetzt droht den Schwarz-Weißen, durch das dichte Mittelfeld der Liga durchgereicht zu werden. Der Abstand zur Abstiegsrelegation ist auf fünf Punkte geschmolzen und der Trend der vergangenen Wochen ist besorgniserregend. In den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg und das war auch noch gegen das punktlose Schlusslicht Fatih Ingolstadt. „Unser Thema ist jetzt Abstiegskampf und nicht mehr Vorne-Mitspielen“, sagt Mike Niebauer. Unter der Woche wird man intern die Ziele und die Blickrichtung in der Tabelle grundlegend umstellen. (nb)

TSV Rohrbach – VfR Garching 5:2 (4:1). VfR: Dietrich, Stefanovic, Kardum (64. Eisl), Salassidis, Matzkowitz (28. Sternke), Sostaric (60. Agbavon), Vogel (81. Hölzl), M. Niebauer, D. Niebauer, Niggl, Koliantzas. Tore: 1:0 Humbach (10.), 2:0 Elfinger (12.), 3:0 Humbach (23.), 4:0 Rushiti (40.), 4:1 Sternke (44.), 4:2 Agbavon (74.), 5:2 Rushiti (84.). Schiedsrichter: Julian Spies – Zuschauer: 100.