Aufstiegskampf: Union 06 zieht an Weißensee vorbei

In der Bezirksliga-Staffel 2 spitzt sich der Kampf um den Aufstieg weiter dramatisch zu. Zwischen dem Tabellenführer und dem fünften Platz liegen lediglich sechs Punkte – ein enges Rennen, in dem noch alles möglich scheint. Der VfB Friedrichshain dürfte im Aufstiegsrennen jedoch keine Rolle mehr spielen. Die Überraschungsmannschaft der Hinrunde verlor zuletzt zu häufig Punkte und kassierte nun mit dem klaren 0:4 gegen Charlottenburg-Wilmersdorf eine bittere Niederlage, die wohl das Aus im Aufstiegsrennen bedeutet. Charlottenburg-Wilmersdorf hingegen nutzte die Gunst der Stunde, sprang auf Rang zwei und profitierte dabei vom späten Rückschlag des Weißenseer FC, der im Spitzenspiel gegen Union 06 in den Schlussminuten unterlag.

