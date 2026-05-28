Aufstiegskampf spitzt sich zu: Breinig und Zülpich im Fokus

– Foto: Marian Stanienda

Zwei Spieltage vor Saisonende stehen die entscheidenden Weichen im Aufstiegs- und Abstiegskampf bevor. Besonders die Partien in Eilendorf und Brand könnten die Tabellenkonstellation an der Spitze nachhaltig verändern.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Kurdistan Düren Kurdistan SV Helpenstein Helpenstein 15:00 live PUSH

Der Tabellenneunte SV Kurdistan Düren geht nach dem 0:8 in Zülpich unter Druck in die Partie gegen den Drittletzten SV Helpenstein. Die Gäste benötigen im Abstiegskampf dringend Punkte, konnten zuletzt defensiv aber kaum Stabilität entwickeln. Kurdistan gewann das Hinspiel deutlich und dürfte trotz der jüngsten Niederlage favorisiert sein.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich 15:00 live PUSH

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Eilendorf. Der Tabellenzweite Zülpich reist mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hürth an, trifft aber auf einen formstarken SV Eilendorf, der sieben Siege aus den vergangenen acht Spielen holte und zuletzt in Schafhausen überzeugte. Bereits das Hinspiel war intensiv geführt worden, nun könnte die Partie entscheidenden Einfluss auf das Aufstiegsrennen haben.

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr FC Hürth FC Hürth Union Schafhausen Schafhausen 15:15 PUSH

Tabellenführer FC Hürth empfängt Union Schafhausen mit der Möglichkeit, einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft zu machen. Die Gastgeber verloren in dieser Saison erst einmal und verfügen weiterhin über die beste Defensive der Liga. Schafhausen zeigte sich zuletzt gegen Eilendorf engagiert, benötigt im unteren Mittelfeld aber noch Punkte um ein paar Plätze klettern zu können.

So., 31.05.2026, 15:45 Uhr DJK Rasensport Brand DJK RS Brand SV Breinig Breinig 15:45 PUSH

Auch der SV Breinig steht im Fokus des Spieltags. Der Tabellen­dritte darf sich im Rennen mit Zülpich keinen Punktverlust erlauben und reist zu einer Mannschaft von Rasensport Brand, die offensiv regelmäßig Akzente setzt, defensiv aber anfällig bleibt. Das 4:4 aus dem Hinspiel deutet erneut auf eine torreiche Partie hin, Breinig steht jedoch deutlich stärker unter Ergebnisdruck.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Germania Teveren Teveren SC Fliesteden 1931 Fliesteden 15:00 PUSH

Germania Teveren und Aufsteiger SC Fliesteden trennen vor dem Spiel lediglich drei Punkte. Teveren verlor zuletzt in Verlautenheide, während Fliesteden mit dem Erfolg gegen Raspo Brand einen einstelligen Tabellenplatz perfekt machte. Das Hinspiel verlief ausgeglichen, erneut ist eine enge Begegnung zu erwarten.

Im direkten Duell des Vierten gegen den Achten kämpfen Germania Lich-Steinstraß und Eintracht Verlautenheide um Rang vier. Verlautenheide gewann zuletzt gegen Teveren und wirkt offensiv stabiler, während Lich-Steinstraß nach der Niederlage in Arnoldsweiler eine Reaktion zeigen muss. Das Spiel besitzt vor allem sportlichen Wert im Rennen um die obere Tabellenhälfte.