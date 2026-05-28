 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Aufstiegskampf spitzt sich zu: Breinig und Zülpich im Fokus

Vor dem vorletzten Spieltag der Landesliga Staffel 2 bleibt das Rennen hinter Spitzenreiter Hürth offen. Während Zülpich beim formstarken SV Eilendorf gefordert ist, darf sich Breinig bei Rasensport Brand kaum einen Ausrutscher erlauben.

von Tim Zimmer · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marian Stanienda

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
Sparkasse Aachen
LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Zwei Spieltage vor Saisonende stehen die entscheidenden Weichen im Aufstiegs- und Abstiegskampf bevor. Besonders die Partien in Eilendorf und Brand könnten die Tabellenkonstellation an der Spitze nachhaltig verändern.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
15:00live

Der Tabellenneunte SV Kurdistan Düren geht nach dem 0:8 in Zülpich unter Druck in die Partie gegen den Drittletzten SV Helpenstein. Die Gäste benötigen im Abstiegskampf dringend Punkte, konnten zuletzt defensiv aber kaum Stabilität entwickeln. Kurdistan gewann das Hinspiel deutlich und dürfte trotz der jüngsten Niederlage favorisiert sein.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
15:00live

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Eilendorf. Der Tabellenzweite Zülpich reist mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hürth an, trifft aber auf einen formstarken SV Eilendorf, der sieben Siege aus den vergangenen acht Spielen holte und zuletzt in Schafhausen überzeugte. Bereits das Hinspiel war intensiv geführt worden, nun könnte die Partie entscheidenden Einfluss auf das Aufstiegsrennen haben.

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
15:15

Tabellenführer FC Hürth empfängt Union Schafhausen mit der Möglichkeit, einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft zu machen. Die Gastgeber verloren in dieser Saison erst einmal und verfügen weiterhin über die beste Defensive der Liga. Schafhausen zeigte sich zuletzt gegen Eilendorf engagiert, benötigt im unteren Mittelfeld aber noch Punkte um ein paar Plätze klettern zu können.

So., 31.05.2026, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
SV Breinig
SV BreinigBreinig
15:45

Auch der SV Breinig steht im Fokus des Spieltags. Der Tabellen­dritte darf sich im Rennen mit Zülpich keinen Punktverlust erlauben und reist zu einer Mannschaft von Rasensport Brand, die offensiv regelmäßig Akzente setzt, defensiv aber anfällig bleibt. Das 4:4 aus dem Hinspiel deutet erneut auf eine torreiche Partie hin, Breinig steht jedoch deutlich stärker unter Ergebnisdruck.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
15:00

Germania Teveren und Aufsteiger SC Fliesteden trennen vor dem Spiel lediglich drei Punkte. Teveren verlor zuletzt in Verlautenheide, während Fliesteden mit dem Erfolg gegen Raspo Brand einen einstelligen Tabellenplatz perfekt machte. Das Hinspiel verlief ausgeglichen, erneut ist eine enge Begegnung zu erwarten.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
15:00

Im direkten Duell des Vierten gegen den Achten kämpfen Germania Lich-Steinstraß und Eintracht Verlautenheide um Rang vier. Verlautenheide gewann zuletzt gegen Teveren und wirkt offensiv stabiler, während Lich-Steinstraß nach der Niederlage in Arnoldsweiler eine Reaktion zeigen muss. Das Spiel besitzt vor allem sportlichen Wert im Rennen um die obere Tabellenhälfte.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
15:00live

Für Viktoria Arnoldsweiler bietet sich beim Tabellenzwölften Sportfreunde Uevekoven eine wichtige Gelegenheit im Kampf um den Klassenerhalt. Der jüngste Sieg gegen Lich-Steinstraß hat die Hoffnung der Gäste belebt, während Uevekoven nach dem Erfolg in Glesch-Paffendorf bereits etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen gewann. Aufgrund der Tabellensituation dürfte die Partie von Vorsicht geprägt sein.